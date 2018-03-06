البث المباشر
دمشق تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الضغط على الدول الداعمة للارهابيين في الغوطة الشرقية تنفيذ حيثيات القرار 2401
مراسل العالم: انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي الخاضعة لسيطرة "الجيش الحر"
الدفاع الروسية: الطائرة المنكوبة في سوريا لم يتم إسقاطها
الدفاع الروسية: كان على متن طائرة "آن-26" التي تحطمت في سوريا 33 راكبا و6 من أعضاء طاقمها
الدفاع الروسية: جميع من قتل في طائرة النقل بسوريا هم من القوات الروسية
مجلس الامن يجتمع يوم غد الأربعاء لبحث الوضع في سوريا
مراسل العالم: قنص أربعة جنود سعوديين في جيزان و نجران بجنوب المملكة
الخارجية السورية: سوريا تؤكد حقها في الدفاع عن مواطنيها ومكافحتها للإرهاب والتصدي لمن يمارسه ويموله ويدعمه بالسلاح
الخارجية السورية: الحكومة التزمت بالقانون الدولي الانساني واتخذت الإجراءات ذات الصلة وآخرها ايصال المساعدات للغوطة
الخارجية السورية: القرار البريطاني في مجلس حقوق الإنسان يوجه رسالة دعم للتنظيمات الارهابية التي تنتهك حقوق الانسان

تركيا تطالب أميركا باسترداد الأسلحة التي سلّمتها للأكراد

تركيا تطالب أميركا باسترداد الأسلحة التي سلّمتها للأكراد
الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

طالبت الخارجية التركية واشنطن باسترداد الأسلحة التي سلّمتها لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، التي تشكل نواتها وحدات حماية الشعب الكردية، وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا.

العالم- تركيا

وأعلن المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي اليوم الثلاثاء، أن تركيا تنتظر من واشنطن خطوات محددة والالتزام بوعودها.

وأوضح: "نحن نريد استرداد أسلحة حزب الاتحاد الديمقراطي/وحدات حماية الشعب. وهذه المسائل سيتم التطرق إليها خلال الاجتماع في واشنطن 8 – 9 مارس".

كما استنكرت الخارجية التركية تصريحات البنتاغون حول التأثير السلبي لعملية "غصن الزيتون" التركية في عفرين على محاربة "داعش" في سوريا.

ومن المقرر أن يبحث الوفد التركي برئاسة نائب وزير الخارجية سيدات أونال مع الأمريكيين 8 و9 مارس الجاري التطورات الأخيرة في سوريا، والوضع في منبج.

وفي وقت لاحق سيقوم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بزيارة واشنطن، حيث سيلتقي نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون يوم 19 مارس.

والجدير بالذكر أن عملية "غصن الزيتون" التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين شمال غربي سوريا لا تزال مستمرة منذ الـ20 من يناير الماضي.

روابط ذات صلة

دمار كبير في قری عفرين إثر تصعيد جديد للجيش التركي

تشديد الخلافات بين أنقرة وواشنطن حول "عفرين"

الامم المتحدة تعبر عن قلقها من الوضع في عفرين

دمشق أفشلت «طبخة عفرين»!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بينس: ترامب أكثر رؤساء أميركا دعما لـ"إسرائيل"

هذا ما قاله العبادي عن دفع رواتب الحشد الشعبي!

واشنطن تكشف عن 4 دول تهدد أميركا في الفضاء السيبراني

اعتقال منشدَين.. والتهمة أغنية وطنية

وأخيرا ... وقع الصياد في المصيدة !!

المقدم سوزان الحاج فاوضت زوجة المقرصن غبش

نوبخت : قلنا للفرنسيين لا تتدخلوا في منطقة لا تعنيكم

الجيش السوري يحبط هجوما "للنصرة" على ريف اللاذقية

بالفيديو/ ضربات قاضية لمرتزقة العدوان السعودي في اليمن

وكالة الطاقة​ الدولية: الطلب على النفط سيتحول إلى البتروكيماويات

خمس حقائق مهمة عن التدخين وصحة الدماغ

الشيخ قاسم: نواجه مشروع الاحتلال بالمقاومة والتبعية بالاستقلال

زيارة الحريري الى السعودية تكشف أولى اسرار "البلوك9"

العبادي: ننتظر وفداً ايرانياً رفيع المستوى يصل بغداد غدا الاربعاء

بالصورة.. أول ظهور لأحدث رادار روسي في سوريا

فرنسا تقف ضد الهجوم التركي علی عفرين

أبل تطلق حاسوبا شخصيا رخيصا العام الجاري!!

سهير القيسي تشن هجوما غير مسبوق على "العربية" السعودية!

اللواء موسوي يكشف خطط الاعداء لزعزعة الثقة داخل الجيش

اللواء جعفري : تضحيات شبابنا الغيارى تحبط مؤامرات الاعداء

الأکثر مشاهدة