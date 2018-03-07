روسيا تفضح امريكا:يمنعون وصول المساعدات الانسانية الی..

العالم - سوريا

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليوم: "ندعو الولايات المتحدة لتنفيذ التزاماتها في إطار القرار 2401، وعدم عرقلة وصول المنظمات الإنسانية الدولية والأممية إلى المناطق التي تسيطر عليها واشنطن، لتقييم مدى خطورة الحالة الإنسانية واتخاذ تدابير عاجلة لتوفير المساعدة اللازمة للسكان المدنيين".

وأضافت الوزارة: "المنطقتان الوحيدتان في سوريا حيث يتم تجاهل قرار مجلس الأمن 2401 بشكل كامل، ولا يتم تقديم أي مساعدة للسكان فيهما، خاضعتان لسيطرة الولايات المتحدة، وهما الرقة ومخيم الركبان في منطقة التنف المحتلة من القوات الأمريكية"​​​.



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