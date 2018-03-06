البرلمان يستجوب ربيعي وآخوندي خلال الأسبوع المقبل

العالم - ايران

وأضاف نعمتي في تصريح لمراسل "إرنا"، إنه تم اليوم الثلاثاء تقديم طلب عدد من النواب لإستجواب ربيعي وآخوندي الى البرلمان .

وأضاف نعمتي، انه وفق القوانين الداخلية لمجلس الشورى الإسلامي، على الوزراء المطلوب إستجوابهم، الحضور في البرلمان في غضون 10 أيام وعلى هذا الأساس، تقرر عقد جلسة إستجواب وزيري التعاون والعمل والرفاه الإجتماعي ووزير الطرق وبناء المدن يوم الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع المقبل.

وأضاف عضو في الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الإسلامي، انه من المحتمل أن يتم إستجواب هذين الوزيرين في يوم واحد.

يذكر، ان 24 نائبا وقعوا على طلب إستجواب وزير التعاون والعمل والرفاه الإجتماعي علي ربيعي و وزير الطرق وبناء المدن عباس آخوندي.



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