ماذا جرى للجاسوس الروسي بلندن في الدقائق الأخيرة قبل اغتياله؟

العالم- أوروبا

ونشرت قناة «سي سي تي في» الصينية، مقطعا مصورا لرجل وفتاة يمشيان على أحد الأرصفة في لندن، قبل أن يمرا من أمام زقاق، عثر عليهما بعد ذلك على مقعد بجانب أحد المطاعم وهما في حالة إعياء حادة، بعد أن تعرضا لهجوم باستخدام «مادة غير معروفة» في مركز تجاري بمدينة سالزبوري البريطانية.



وتشير التحقيقات الأولية إلى أنه ربما يكون هذا المقطع المصور للحظة الأخيرة لسكريبال والسيدة التي كانت بصحبته (33 عاما) والتي لم يتم الكشف عن اسمها بعد.



وحسب موقع «ميرور» البريطاني، أخذت الشرطة صورة من كاميرا مثبتة أعلى صالة سناب الرياضية للياقة البدنية، والتي تعمل 24 ساعة، وقال كين برينس (28 سنة) مدير الصالة: «كانت الشرطة هنا، تنظر بشكل جيد في اللقطات المصورة وكانت مهتمة بهذين الشخصين، وهي الصورة الوحيدة التي أخذت من تسجيل الكاميرا».



وأضاف برينس أن الشرطة أخبرته أن سكريبال كان يرتدي معطفا أخضر.



وقال شهود عيان إن سكريبال بدا مجمدا وكان يحدق في السماء قبل نقله إلى المستشفى. وإنه «كان يفعل بعض الحركات الغريبة بيده».



وقالت شرطة ويلتشير (غرب إنجلترا)، والتي يساعدها محققون مناهضون للإرهاب، إن سكريبال والسيدة التي كانت برفقته، مصابان بأمراض خطيرة بعد تعرضهما لمادة مشبوهة في سالزبوري.



وفي سياق متصل، أعلن الكرملين (الثلاثاء) أنه لا معلومات لديه بإصابة عميل روسي مزدوج سابق بالمرض في بريطانيا بعد تعرضه لمادة مجهولة، واصفا الأمر بأنه «مأساوي».



وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحافي: «نلاحظ أن هذا الحادث المأساوي قد وقع. لكن ليس لدينا معلومات حول الأسباب، وما فعله هذا الشخص».



وأضاف بيسكوف أن لندن لم تقدم أي طلب للحصول على مساعدة في التحقيق الذي أطلقته الشرطة بعد العثور على الكولونيل السابق في جهاز الاستخبارات الروسي سيرغي سكريبال، البالغ من العمر 66 عاما، فاقد الوعي على مقعد في سالزبوري.



وردا على سؤال حول مدى استعداد روسيا للتعاون قال بيسكوف إن «موسكو دائما مستعدة للتعاون»، مضيفا أنه لا يعلم ما إذا كان سكريبال لا يزال مواطنا روسيا.

المصدر: وكالات