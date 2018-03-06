البث المباشر
مجلس الامن يجتمع يوم غد الأربعاء لبحث الوضع في سوريا
مراسل العالم: قنص أربعة جنود سعوديين في جيزان و نجران بجنوب المملكة
الخارجية السورية: سوريا تؤكد حقها في الدفاع عن مواطنيها ومكافحتها للإرهاب والتصدي لمن يمارسه ويموله ويدعمه بالسلاح
الخارجية السورية: الحكومة التزمت بالقانون الدولي الانساني واتخذت الإجراءات ذات الصلة وآخرها ايصال المساعدات للغوطة
الخارجية السورية: القرار البريطاني في مجلس حقوق الإنسان يوجه رسالة دعم للتنظيمات الارهابية التي تنتهك حقوق الانسان
الدفاع الروسية: تحطم طائرة نقل روسية "آن- 26" أثناء هبوطها في مطار حميميم بسوريا
مراسلة العالم: استشهاد 3 مدنيين وإصابة 8 آخرين باطلاق المسلحين عدة قذائف صاروخية على مدينة جرمانا بريف دمشق
سيئول تقول إن بيونغ يانغ تعهدت بتجميد التجارب النووية والصاروخية خلال الحوار بين الكوريتين
سيئول تؤكد اتفاق قادة الكوريتين على اقامة خط ساخن بينهما
الكوريتان تتفقان على عقد قمة على الحدود في نيسان/ ابريل المقبل

إحباط عشرات المؤامرات لـ"داعش" استهدفت الروضة الرضوية

إحباط عشرات المؤامرات لـ
الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلن وكيل متولي الروضة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد مرتضى بختياري عن احباط العشرات من مؤامرات تنظيم "داعش" الارهابي .

العالم - ايران

وفي تصريح صحفي ادلى به اليوم الثلاثاء اشار بختياري الى اهمية الامن في الرضوية الرضوية المقدسة (مرقد الامام علي بن موسى الرضا (ع) في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية الواقعة شمال شرق ايران)، وقال، ان العتبة الرضوية هي احد اهداف "داعش"، اذ انه وفي ظل التدابير المتخذة والعناية الالهية تم احباط العشرات من مؤامرات هذا التنظيم الارهابي المستهدفة للعتبة.

واضاف، انه سيتم قريبا معالجة بعض القيود (الثغرات الامنية المحتملة) بوضع اجهزة "اكس ري" (في بوابات الدخول للعتبة المقدسة).

وفي جانب اخر من تصريحه نوه بختياري الى انشطة العتبة الرضوية في المناطق المنكوبة بالزلزال وقال، ان مؤسسة "كرامت" (الكرامة) تمارس نشاطا بارزا في مجال انشاء الوحدات السكنية في محافظة كرمانشاه (غرب ايران) ومن المقرر ان تقوم مؤسسة "العمران والتنمية" بالتعاون مع مؤسسة الاسكان ببناء الف وحدة سكنية في هذا المجال.

109-4

تصنيف :

روابط ذات صلة

علوي: احباط اكثر من 120 عملية ارهابية في ايران خلال السنوات الاخيرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

نتنياهو: دول المنطقة تعلم أن إسرائيل ليست العدو!

سياسي جمهوري اميركي: نحن سبب ظهور "داعش" في العراق

مصر.. الحكم في دعوى تمكين أسرة مرسي من زيارته بالسجن في 17 أبريل

وزير المالية الإسرائيلي يلوح بالاستقالة!

نشر وثيقة سرية إسرائيلية سرية للغاية تربك كيان الاحتلال 

حماس: التطبيع جريمة لا تغتفر ومحاولة يائسة لتزوير وعي الأمة

روسيا: موسكو تواصل دعمها لتعزيز الحوار بين الكوريتين

شاهد ما يحدث لرباع روسي عند رفعه الأثقال !!

من على الخطوط الامامية، كاميرا العالم تواكب عمليات الجيش في "الريحان"

من رحم الأزمة ...أطفال سوريا ما زالوا يبتكرون فى القاهرة!

قرص أسبرين ينقذ حياة مرضى السكري والقلب!

البرلمان يستجوب ربيعي وآخوندي خلال الأسبوع المقبل

أسوأ السجون العربية وتعرف بغوانتانامو ..في اي دولة تقع؟!

امريكا: المقاتلون الاكراد غادروا مواقعهم الى عفرين

سوريا تؤكد حقها في الدفاع عن مواطنيها ومكافحة الإرهاب

خطة الحريري الانتخابية

لماذا أخرجت القافلة الأممية 13 مدنياً بدل 1000 من الغوطة؟

مصر: الإعدام لحائزي المتفجرات "لأغراض إرهابية"

إحباط عشرات المؤامرات لـ"داعش" استهدفت الروضة الرضوية

نائب: تنظيم ارهابي جديد في كركوك لدعم من مسعود بارزاني

الأکثر مشاهدة