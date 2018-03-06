العالم - ايران

وفي تصريح صحفي ادلى به اليوم الثلاثاء اشار بختياري الى اهمية الامن في الرضوية الرضوية المقدسة (مرقد الامام علي بن موسى الرضا (ع) في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية الواقعة شمال شرق ايران)، وقال، ان العتبة الرضوية هي احد اهداف "داعش"، اذ انه وفي ظل التدابير المتخذة والعناية الالهية تم احباط العشرات من مؤامرات هذا التنظيم الارهابي المستهدفة للعتبة.

واضاف، انه سيتم قريبا معالجة بعض القيود (الثغرات الامنية المحتملة) بوضع اجهزة "اكس ري" (في بوابات الدخول للعتبة المقدسة).

وفي جانب اخر من تصريحه نوه بختياري الى انشطة العتبة الرضوية في المناطق المنكوبة بالزلزال وقال، ان مؤسسة "كرامت" (الكرامة) تمارس نشاطا بارزا في مجال انشاء الوحدات السكنية في محافظة كرمانشاه (غرب ايران) ومن المقرر ان تقوم مؤسسة "العمران والتنمية" بالتعاون مع مؤسسة الاسكان ببناء الف وحدة سكنية في هذا المجال.

109-4