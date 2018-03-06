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روسيا: موسكو تواصل دعمها لتعزيز الحوار بين الكوريتين

روسيا: موسكو تواصل دعمها لتعزيز الحوار بين الكوريتين
الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تواصل دعمها لتعزيز الحوار وتوسيعه بين الكوريتين الشمالية والجنوبية.

العالم- أوروبا

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغيلوف، أكد عزم الجانب الروسي على المساعدة في تعزيز الحوار بين الكوريتين الجنوبية والشمالية وتوسيعه وتعميقه، بما في ذلك المجال الاقتصادي، بحسب وكالة "سبوتنيك" الرسمية.

جاء ذلك خلال اجتماع بين "مورغيلوف" والنائب في الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا تشونغ دونغ يون، والذي يرأس أيضا مجموعة النواب، بشأن السلام والتعاون في شمال شرق آسيا.

وأضاف البيان أنه "تم نقاش الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وشدد الجانبان على أن عملية تسوية الوضع في المنطقة، ينبغي أن تكون حصرا سياسية ودبلوماسية، ولا يمكن إحراز تقدم مطرد فيها إلا من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية".

وفي وقت سابق من اليوم، أبدت كلا الكوريتين رغبتهما في عقد قمة بين زعيمي البلدين في أبريل/ نيسان المقبل.

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