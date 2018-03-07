مندوب ايران: على الوكالة الدولية تسهيل نقل التقنية النووية السلمية

العالم - ايران

وفي كلمته خلال الاجتماع الموسمي لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتباره رئيسا لمجموعة الـ77، أكد رضا نجفي على الدور الرئيسي والمحوري للوكالة الدولية في تنسيق الجهود الدولية في مجال السلامة النووية، وتقديم الخدمات التخصصية والمشاورات لترويج وتعزيز السلامة النووية على الصعيد العالمي، وابدى دعمه لاجراءات الوكالة الدولية في إسناد الدول الأعضاء في مختلف مجالات السلامة بالمنشآت النووية والوقاية من الإشعاع وسلامة النفايات النووية ونقل المواد المشعة وأيضا في مجال الظروف الطارئة ومواجهتها، داعيا الوكالة الى ان تواصل نشاطاتها في هذا المجال.

ونظرا لزيادة رغبة الدول الاعضاء خلال السنوات الاخيرة في استخدام المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة، دعا نجفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى نشر نتائج دراساتها في مجال تطبيق متطلبات السلامة المرتبطة بتصميم هذا النوع من المفاعلات النووية.

وفي كلمة اخرى، بشأن تقرير التقنية النووية لعام 2018، لفت رئيس مجموعة 77 الى ان النشاطات التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البرامج النووية، تشير الى وجود الحاجة لزيادة نقل التقنية النووية ومشاركة المعرفة النووية والتخصص والدروس المكتسبة مع الدول النامية، وفي هذا الاطار دعا الوكالة الى مواصلة تدريب الكوادر الانسانية ودعم المختبرات الوطنية وزيادة النشاطات البحثية المنسقة.

كما طلب نجفي من الامانة العامة للوكالة الدولية ان تقدم معلومات اكثر دقة بشأن دور الطاقة النووية في الحد من انبعاث غازات الدفيئة خلال التقارير القادمة للمراجعة السنوية للتقنية النووية، وشجع الوكالة الدولية ان تزيد دعمها للدول النامية.

وبدأ الاجتماع الموسمي لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم أمس الاثنين، ومن المقرر ان يقوم في وقت لاحق بدراسة التقرير الجديد للمدير العام بشأن تنفيذ الاتفاق النووي.

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