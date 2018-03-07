مجموعة من القطع البحرية الايرانية ترسو في ميناء بومباي بالهند

العالم - ايران

وتضم هذه المجموعه التي تتولى مهاما عملياتية وتدريبية مدمرتي 'نقدي' و'بايندر' وفرقاطة 'طنب' الاسنادية القتالية.

ورست المجموعة في ميناء بومباي في اطار توطيد وارتقاء العلاقات بين ايران والهند وتعزيز ثقافة السلام والصداقه.

ويرافق هذه المجموعة عدد من طلبة جامعه الامام الخميني (ره) للعلوم البحرية التابعة للجيش الايراني لانجاز دورة تدريبية.

ويعتبر اجراء لقاءات بين قادة مجموعة القطع البحرية الايرانية وكبار قادة القوات البحرية للهند وزيارة المراكز التدريبية والعملياتية وكذلك زيارة المعالم الثقافية والتاريخية واجراء مسابقات رياضية والمشاركة في مراسم الاستضافة من قبل القوات البحرية الهندية من البرامج التي ستجزها هذه المجموعة خلال زيارتها لميناء بومباي، لمدة اربعة ايام.

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