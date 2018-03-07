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سياسي جمهوري اميركي: نحن سبب ظهور "داعش" في العراق

سياسي جمهوري اميركي: نحن سبب ظهور 
الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

دعا العضو البارز في الحزب الجمهوري الأميركي والمرشح الرئاسي السابق رون بول، الثلاثاء 6 اذار 2018، إلى احترام قرار مجلس النواب الذي الزم الحكومة العراقية بوضع جدول زمني لاخراج القوات الأجنبية، مشيرا إلى أن تنظيمي القاعدة و"داعش" ظهرا بسبب التدخلات الأميركية في العراق.

العالم - العراق

وقال بول في تصريح صحفي، إنه ومع مرور الذكرى الخامسة عشر للغزو الامريكي للعراق والذي كانت وسائل الاعلام الامريكية شريكا متواطأ مع هذه الجريمة العدوانية التي ارتكبتها ادارة بوش والاكاذيب التي روجت لها مرارا فان العراق لم يكن يشكل تهديدا للولايات المتحدة باي حال من الاحوال.

واضاف، أن الغزو الامريكي تسبب في مقتل اكثر من ربع مليون مدني عراقي بشكل مباشر ومليون عراقي بشكل غير مباشر ودمرت البنية التحتية وانحسر البلاد بعد عقود من التنمية، كما أن استخدام الولايات المتحدة لليوارنيوم المنضب والفسفور الابيض سيتسبب في جعل العراقيين يعانون من الامراض والعيوب الخلقية لعدة اجيال.

وتابع بول، أن البرلمان العراقي قام مؤخرا بشيء استثنائي فقد صوت غالبية الممثلين المنتخبين على المطالبة بوضع رئيس حكومتهم حيدر العبادي جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

واردف بول وهو عضو في مجلس النواب الأميركي، أنه لم يكن لدينا عمل في الذهاب الى العراق من الاساس وليس لدينا اعمال متبقية في البلاد، لافتا إلى أن ظهور القاعدة و"داعش" لم يكن الا نتيجة لاحتلالنا البلاد قبل 15 عاما وخلق بيئة خصبة للتطرف ولن يتحقق شيء ببقائنا، ولذا دعونا نستمع الى العراقيين ونسحب قواتنا الى ارض الوطن.

يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت الخميس الماضي الأول من آذار على قرار يلزم الحكومة الاتحادية بوضع جدول زمني لخروج القوات الأجنبية من العراق بعد انتهاء الحرب ضد "داعش".

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