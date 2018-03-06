البث المباشر
دمشق تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الضغط على الدول الداعمة للارهابيين في الغوطة الشرقية تنفيذ حيثيات القرار 2401
مراسل العالم: انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي الخاضعة لسيطرة "الجيش الحر"
الدفاع الروسية: الطائرة المنكوبة في سوريا لم يتم إسقاطها
الدفاع الروسية: كان على متن طائرة "آن-26" التي تحطمت في سوريا 33 راكبا و6 من أعضاء طاقمها
الدفاع الروسية: جميع من قتل في طائرة النقل بسوريا هم من القوات الروسية
مجلس الامن يجتمع يوم غد الأربعاء لبحث الوضع في سوريا
مراسل العالم: قنص أربعة جنود سعوديين في جيزان و نجران بجنوب المملكة
الخارجية السورية: سوريا تؤكد حقها في الدفاع عن مواطنيها ومكافحتها للإرهاب والتصدي لمن يمارسه ويموله ويدعمه بالسلاح
الخارجية السورية: الحكومة التزمت بالقانون الدولي الانساني واتخذت الإجراءات ذات الصلة وآخرها ايصال المساعدات للغوطة
الخارجية السورية: القرار البريطاني في مجلس حقوق الإنسان يوجه رسالة دعم للتنظيمات الارهابية التي تنتهك حقوق الانسان

منظمة الهجرة: 21 مهاجرا غرقوا أو فقدوا في المياه المتوسط

منظمة الهجرة: 21 مهاجرا غرقوا أو فقدوا في المياه المتوسط
الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء إن 21 مهاجرا أصبحوا في عداد المفقودين وربما غرقوا بعد أن أبحر قارب مطاطي وآخر خشبي من ليبيا إلى إيطاليا وتطلب الأمر عملية إنقاذ.

العالم - أوروبا

وقال جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة في إفادة للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في جنيف إن الواحد والعشرين شخصا المفقودين كانوا جميعا ضمن 51 على متن القارب الخشبي وإن تقارير ذكرت أنه جرى العثور على جثتي رضيعين على القارب ليرتفع بذلك العدد المحتمل للقتلى إلى 23.

وأضاف تم إنقاذ كل من كانوا على متن القارب المطاطي، وعددهم 132 شخصا.

وذكر ميلمان أن الواقعتين حدثتا يوم السبت، لكن الناجين وصلوا للتو إلى ميناء بوتسالو الإيطالي.

وجرت إعادة الناجين الآخرين إلى ليبيا.

وتمثل الوفيات المحتملة أكبر واقعة فيما يزيد على شهر في طريق المهاجرين بوسط البحر المتوسط بين ليبيا وإيطاليا، وهو عادة أخطر الطرق، حيث وصلت جثة واحدة إلى شواطئ ليبيا منذ الثاني من فبراير شباط.

وقال ميلمان إن عدد الوفيات انخفض منذ بداية العام بما لا يقل عن 100 عن نفس الفترة في 2017.

وأضاف ميلمان "نعلم كل يوم تقريبا بحالات وفاة في المياه المغربية والجزائرية والإسبانية".

وتابع "ندرك أن 105 أشخاص لقوا حتفهم في ذلك الطريق في أول 63 يوما من العام، وهو ما يزيد كثيرا عما كانت عليه الأمور قبل عام، عندما كان لدينا 44 حالة وفاة فقط".

روابط ذات صلة

غرق مهاجرتين افريقيتين بعد محاولات الوصول إلى إسبانيا

ليبيا تنتشل 13 جثة وتنفي غرق 90 مهاجرا غير شرعي

غرق 90 مهاجرا جراء انقلاب قاربهم أمام السواحل الليبية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بينس: ترامب أكثر رؤساء أميركا دعما لـ"إسرائيل"

هذا ما قاله العبادي عن دفع رواتب الحشد الشعبي!

واشنطن تكشف عن 4 دول تهدد أميركا في الفضاء السيبراني

اعتقال منشدَين.. والتهمة أغنية وطنية

وأخيرا ... وقع الصياد في المصيدة !!

المقدم سوزان الحاج فاوضت زوجة المقرصن غبش

نوبخت : قلنا للفرنسيين لا تتدخلوا في منطقة لا تعنيكم

الجيش السوري يحبط هجوما "للنصرة" على ريف اللاذقية

بالفيديو/ ضربات قاضية لمرتزقة العدوان السعودي في اليمن

وكالة الطاقة​ الدولية: الطلب على النفط سيتحول إلى البتروكيماويات

خمس حقائق مهمة عن التدخين وصحة الدماغ

الشيخ قاسم: نواجه مشروع الاحتلال بالمقاومة والتبعية بالاستقلال

زيارة الحريري الى السعودية تكشف أولى اسرار "البلوك9"

العبادي: ننتظر وفداً ايرانياً رفيع المستوى يصل بغداد غدا الاربعاء

بالصورة.. أول ظهور لأحدث رادار روسي في سوريا

فرنسا تقف ضد الهجوم التركي علی عفرين

أبل تطلق حاسوبا شخصيا رخيصا العام الجاري!!

سهير القيسي تشن هجوما غير مسبوق على "العربية" السعودية!

اللواء موسوي يكشف خطط الاعداء لزعزعة الثقة داخل الجيش

اللواء جعفري : تضحيات شبابنا الغيارى تحبط مؤامرات الاعداء

الأکثر مشاهدة