منظمة الهجرة: 21 مهاجرا غرقوا أو فقدوا في المياه المتوسط

العالم - أوروبا

وقال جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة في إفادة للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في جنيف إن الواحد والعشرين شخصا المفقودين كانوا جميعا ضمن 51 على متن القارب الخشبي وإن تقارير ذكرت أنه جرى العثور على جثتي رضيعين على القارب ليرتفع بذلك العدد المحتمل للقتلى إلى 23.

وأضاف تم إنقاذ كل من كانوا على متن القارب المطاطي، وعددهم 132 شخصا.

وذكر ميلمان أن الواقعتين حدثتا يوم السبت، لكن الناجين وصلوا للتو إلى ميناء بوتسالو الإيطالي.

وجرت إعادة الناجين الآخرين إلى ليبيا.

وتمثل الوفيات المحتملة أكبر واقعة فيما يزيد على شهر في طريق المهاجرين بوسط البحر المتوسط بين ليبيا وإيطاليا، وهو عادة أخطر الطرق، حيث وصلت جثة واحدة إلى شواطئ ليبيا منذ الثاني من فبراير شباط.

وقال ميلمان إن عدد الوفيات انخفض منذ بداية العام بما لا يقل عن 100 عن نفس الفترة في 2017.

وأضاف ميلمان "نعلم كل يوم تقريبا بحالات وفاة في المياه المغربية والجزائرية والإسبانية".

وتابع "ندرك أن 105 أشخاص لقوا حتفهم في ذلك الطريق في أول 63 يوما من العام، وهو ما يزيد كثيرا عما كانت عليه الأمور قبل عام، عندما كان لدينا 44 حالة وفاة فقط".