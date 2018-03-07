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نتانياهو: 15 دقيقة فقط لـ"القضية الفلسطينية"!

نتانياهو: 15 دقيقة فقط لـ
الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الاثنين، إنه بالكاد تطرق إلى القضية الفلسطينية خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن.

العالم - فلسطين

وصرح نتانياهو للصحفيين عقب لقاء ترامب في البيت الأبيض:" لم ننفق أكثر من 15 دقيقة للحديث عن القضية الفلسطينية. طرحت موضوع الأسرى والمفقودين وطلبت مساعدتهم (الأميركيين)"، وذلك وفق ما أوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وأوضح أنه لم يطلع على أي خطة أميركية جدية للسلام حتى الآن، رغم حديث المسؤولين الأميركيين عن قرب الإعلان عن خطة السلام الجديدة.

ويبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يشعر بالراحة بالنسبة للقضية الفلسطينية، إذ أن مفاوضات مايسمى بالسلام متعثرة مع الفلسطينيين منذ 2014، فضلا عما أثاره اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل في أواخر 2017 من تداعيات.

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