العالم - فلسطين

وصرح نتانياهو للصحفيين عقب لقاء ترامب في البيت الأبيض:" لم ننفق أكثر من 15 دقيقة للحديث عن القضية الفلسطينية. طرحت موضوع الأسرى والمفقودين وطلبت مساعدتهم (الأميركيين)"، وذلك وفق ما أوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وأوضح أنه لم يطلع على أي خطة أميركية جدية للسلام حتى الآن، رغم حديث المسؤولين الأميركيين عن قرب الإعلان عن خطة السلام الجديدة.

ويبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يشعر بالراحة بالنسبة للقضية الفلسطينية، إذ أن مفاوضات مايسمى بالسلام متعثرة مع الفلسطينيين منذ 2014، فضلا عما أثاره اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل في أواخر 2017 من تداعيات.

102-104