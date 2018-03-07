ترامب يرى "تقدما محتملا" في ملف كوريا الشمالية

العالم- أميركيتان

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر قائلا "يجري إحراز تقدم محتمل في المحادثات مع كوريا الشمالية. للمرة الأولى في سنوات عديدة تبذل كل الأطراف المعنية جهدا جادا. العالم يتابع وينتظر! ربما يكون أملا زائفا، لكن الولايات المتحدة مستعدة للذهاب بعيدا في أي من الاتجاهين!".

وقال رئيس وفد من كوريا الجنوبية في إفادة إعلامية إن الكوريتين ستعقدان أيضا أول قمة لهما في أكثر من عشر سنوات الشهرالمقبل في قرية بانمونجوم الحدودية.

والتقى الوفد بالزعيم الكوريالشمالي كيم جونج أون خلال زيارة إلى الشمال.

كان ترامب قال على تويتر في وقت سابق "سنرى ما سيحدث!"