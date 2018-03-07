اللواء جعفري : تضحيات شبابنا الغيارى تحبط مؤامرات الاعداء

العالم - ايران

جاء ذلك لدى تفقده اليوم الثلاثاء التعبوي اميد خسروي الذي اصيب خلال اعمال الشغب في شارع باسداران بطهران قبل فترة، وقال اللواء جعفري بعد تقبيله يد التعبوي خسروي انه بتضحيات الشباب المؤمن والغيور والثوري ودماء الشهداء لن تمر مؤامرات الاعداء واعمالهم الشريرة.

وافاد اللواء جعفري ان اقرار الامن يعد من اكبر مكاسب الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال ان كل هذا الامن مدين لشجاعة وغيرة شباب البلاد.

واشار الى ان اعداء الجمهورية الاسلامية واياديهم يحاولون التآمر على بلادنا وان التجارب برهنت انه في جميع الفتن وخصوصا على مدى العقدين الاخيرين كانت لها اسباب مختلفة ولكن المناوئين للثورة مع عدد قليل من الانتهازيين كانوا يحاولون استغلالها لاثارة الاضطرابات وخلط الاوراق.

واكد اللواء جعفري ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة في الوقت المناسب وبوعي للحؤول دون توفير الارضية لاثارة الاضطرابات وادارة الاوضاع .

وافاد بان سد الطريق امام استغلال الاعداء واجب يقع على عاتق جميع المسؤولين والاجهزة التنفيذية بالبلاد وينبغي في هذا الاطار اتخاذ الاجراءات العملية الجادة .

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