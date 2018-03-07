اللواء موسوي يكشف خطط الاعداء لزعزعة الثقة داخل الجيش

العالم - ايران

وقال اللواء موسوي في الملتقى العاشر لقادة الوحدات الرئيسية في القوة البرية للجيش: علينا نحن القادة العمل بحيث نكون انموذجا مطلوبا للوحدات التي نقودها.

واوضح ان افراد القوات المسلحة وخلال فترة الدفاع المقدس بالرغم من قلة الامكانيات والمعدات العسكرية ولكن بحنكة القادة وتضحيات الشباب المؤمن الثوري تصدوا للعدو المدجج بالسلاح، وحققوا الانتصار في نهاية المطاف بعد تقديم آلاف الشهداء والمضحين.

واضاف القائد العام للجيش: اذا كنا نتصدى باقتدار للاستكبار العالمي فان ذلك ناتج عن تجربة الدفاع المقدس والروح الجهادية والتطور في المجال العسكري.

وفي جانب آخر من حديثه اعتبر اللواء موسوي، الفضاء الافتراضي احد اسلحة الحرب الناعمة، وقال: نحن لا نعتقد بعدم استخدام العلم والتكنولوجيا لكن يجب ان نتحلى باليقظة، فالاعداء يحاولون منذ عدة سنوات بواسطة الفضاء الافتراضي بث قضايا لبث اليأس وزعزعة الثقة داخل الجيش، ونحن نتابع هذه الموضوع بجدية، ويتعين علينا توخي الحذر ومن خلال التخطيط المطلوب احباط هذه ايضا مثل بقية الاسلحة الاخرى.

واكد اللواء موسوي ان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية يمتلك طاقات كبيرة في مختلف المجالات من بينها الكوادر المؤمنة، وان من مسؤولية القادة اتخاذ الخطوات من اجل تنمية القدرات.

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