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فرنسا تقف ضد الهجوم التركي علی عفرين

فرنسا تقف ضد الهجوم التركي علی عفرين
الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان إن التركيز في سوريا حاليا على الغوطة الشرقية لكن قرار الأمم المتحدة بشأن الهدنة ينطبق أيضا على عفرين.

العالم - سوريا

ولفت الوزير الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إلى أن التركيز الدولي على سوريا كان على تنفيذ وقف إطلاق النار المدعوم من الأمم المتحدة في منطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة، ولكن الوضع في عفرين التي يسيطر عليها الأكراد لا يمكن تجاهلها أيضا.

وأضاف لودريان: "إن الرغبة في وقف لإطلاق النار موجودة عند الجميع، من أجل سوريا بأكملها، ونحن بحاجة إلى قول ذلك لأننا سنحشد في الأيام المقبلة حول مسألة الغوطة الشرقية لكن الهدنة تنطبق على الجميع بما في ذلك عفرين". وجاء كلام الوزير الفرنسي أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي.

وأضاف وزير الخارجية: إن السلطات الفرنسية ذكرت هذا الأمر مرارا للمسؤولين الأتراك، وأبلغتهم بأن فرنسا تأسف للتدخل ضد المسلحين الأكراد في منطقة عفرين ونصحت أنقرة "بوضع نهاية له".

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