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بينس: ترامب أكثر رؤساء أميركا دعما لـ"إسرائيل"

بينس: ترامب أكثر رؤساء أميركا دعما لـ
الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

جدد مايك بينس، نائب الرئيس الأميركي، التزام بلاده بأمن وسلامة دولة الاحتلال، وقال امس الاثنين في خطاب أمام المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك): إن دونالد ترامب أكثر الرؤساء الأميركيين دعما لـ"إسرائيل"، كما أكد أن نقل السفارة الأميركية إلى القدس سيتم في مايو/أيار المقبل.

العالم - فلسطين

ودعا بينس للتحلي باليقظة وعدم السماح بتحويل هزيمة تنظيم الدولة إلى نصر لإيران، مضيفا أن بلاده لن تسمح مطلقا لإيران بامتلاك سلاح نووي، حسب تعبيره.

وقال نائب الرئيس الأميركي: إن الولايات المتحدة سوف تنسحب من الاتفاق النووي مع إيران إذا لم يتم تعديله وإصلاحه، وهو الاتفاق الذي أبرمته طهران مع ست دول كبرى عام 2015.

ومايك بينس مسيحي محافظ، وهو من أقوى مؤيدي "إسرائيل" داخل البيت الأبيض.

وفي سياق متصل، قالت السفيرة بالأمم المتحدة نيكي هيلي: إن القدس "كانت وستبقى عاصمة لإسرائيل، وما فعله ترمب هو الإقرار بواقع أنكره رؤساء سابقون".

ويشارك أعضاء كبار من الكونغرس في مؤتمر أيباك -التي أسسها زعماء أميركيون عام 1951- الذي يبدو احتفاليا هذه السنة للتعبير عن الغبطة بإعلان ترامب في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها.

وكان ترامب قال لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض: إن العلاقات الأميركية الإسرائيلية لم يسبق أن كانت أفضل مما هي عليه الآن.

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