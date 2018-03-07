واشنطن تؤكد ان العقوبات على موسكو ستعلن قريبا

العالم - الاميركيتان

وقال منوتشين في كلمة القاها امام الكونغرس "سنطبقها"، قبل ان يؤكد ان الرئيس دونالد ترامب "يدعمها كليا"، مع ان الاخير بدا غير متحمس لخطوة من هذا النوع.

واضاف الوزير الاميركي "اعتقد اننا سنعلن عقوبات ضد روسيا خلال الاسابيع القليلة المقبلة"، من دون الدخول في تفاصيل هذه العقوبات.

وكان عدد من المسؤولين في حملة ترامب العام 2016 اتهموا او اقروا بانهم كذبوا على الشرطة الفدرالية "اف بي آي" حول طبيعة اتصالاتهم مع اشخاص مرتبطين بالكرملين، قد يكونون حاولوا التأثير على مسار الانتخابات لصالح ترامب ضد هيلاري كلينتون.

واعلن منوتشين ايضا امام الكونغرس ان "الرئيس كشف خلال اتصالات اخيرة انه يدعم مبادراتنا"، وان العقوبات ستطبق.

من جهته اوضح رئيس اجهزة الاستخبارات الاميركية دان كوتس في كلمته ايضا امام الكونغرس، انه يتوقع ان تعلن وزارة الخزانة العقوبات "خلال اسبوع".

واتهم النائب الديموقراطي مايك كويغلي الادارة الاميركية بالتلكؤ في فرض العقوبات، معتبرا ن الخطوة الوحيدة العملية التي اتخذت حتى الان بحق الروس كانت "تقريرا مضحكا". الا ان منوتشين اعلن ان التقرير السري الذي سلم للنواب يفصل الجهود المبذولة لوضع لائحة بالعقوبات.

وفي هذا التقرير حددت وزارة الخزانة نحو مئة مسؤول روسي يمكن ان تشملهم العقوبات، تستند خاصة الى لائحة بالاشخاص الاكثر ثراء بحسب مجلة فوربس.

وكان مسؤول كبير في الادارة الاميركية اعلن في شباط/ فبراير ان الحكومات الاجنبية ابلغت بانها ستتعرض لعقوبات في حال اجرت "تعاملات كبيرة" مع الجيش الروسي.

ويمكن ان يعني هذا الامر تركيا ايضا التي سبق ان اعلنت عزمها على شراء منظومة صواريخ روسية من نوع اس-400.

وكان الكونغرس الاميركي اقر سلسلة من العقوبات على روسيا في تموز/ يوليو الماضي، وكان على الادارة تطبيقها قبل نهاية كانون الثاني/ يناير الا انها لم تفعل.

وكانت هذه العقوبات اقرت من دون رضى ترامب، الذي ابدى علنا تحفظه عنها.

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