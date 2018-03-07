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قائد الثورة الاسلامية يزور أسرة الشهيد حداديان

قائد الثورة الاسلامية يزور أسرة الشهيد حداديان
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

قام قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي مساء الثلاثاء بزيارة تفقدية لمنزل أسرة الشهيد محمد حسين حداديان الذي استشهد في احداث الشغب الاخيرة في شارع باسداران بطهران.

العالم - ايران

وافاد الموقع الاعلامي لمكتب حفظ ونشر مؤلفات آية الله السيد علي الخامنئي ان قائد الثورة الاسلامية قام مساء الثلاثاء بزيارة لمنزل الشهيد محمد حسين حداديان، أحد الشهداء الذين استشهدوا في احداث الشغب الاخيرة في شارع باسداران شمال طهران.

يذكر انه خلال احداث الشغب الاخيرة في شارع باسداران الواقع شمال طهران قام احد المنسوبين لفرقة دراويش كناباد بعملية دهس بحافلة لعناصر قوى الامن الداخلي ما ادى الى استشهاد 3 منهم واخر من التعبئة.

وقال المتحدث باسم الامن الداخلي العميد سعيد منتظر المهدي في حينه ان المشاركين في اعمال الشغب استخدموا قنابل كوكتيل مولوتوف يدوية الصنع، فيما حمل اخرون منهم المدي والسيوف واعتلى بعضهم اسطح منازل المواطنين لمهاجمة الامن الداخلي بالحجارة او غيرها.

واوضح بانه تم اعتقال اكثر من 300 من مثيري الشغب هؤلاء.

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