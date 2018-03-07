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سو 57 غادرت سوريا بعد أن حققت أهدافها

سو 57 غادرت سوريا بعد أن حققت أهدافها
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية أمس الثلاثاء، أن المقاتلات الروسية من طراز «سوخوي 57»، التي تعدّ أحدث الطائرات الحربية وأكثرها تطوراً في سلاح الجو الروسي، غادرت في الأيام القليلة الماضية الأجواء السورية عائدة إلى روسيا، بعد أن حققت الغرض من إظهارها في سوريا كرسالة ردع للأميركيين.

العالم - سوريا 

وذكرت الصحيفة أن «التقديرات السائدة في "إسرائيل" تظهر أن رسالة الطائرات المقاتلة هي جزء من حملة يقودها الرئيس فلاديمير بوتين لإظهار التصميم والجدية في وجه الاميركيين، وليست رسالة أو خطوة موجهة ضد "إسرائيل"».

وذكرت، نقلاً عن شركة ISI "الإسرائيلية" للصور الملتقطة عبر الاقمار الصناعية التابعة للشركة، أن المقاتلات حطّت في قاعدة حميميم الجوية، ووجودها كان ظاهراً جداً من دون اعتماد أي إجراءات أو أساليب تخفّ، «الأمر الذي يؤكد على مهمة ظهور هذه المقاتلات كرسالة قوة من جانب الروس».

المصدر : اوقات الشام 

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