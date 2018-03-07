سو 57 غادرت سوريا بعد أن حققت أهدافها

العالم - سوريا

وذكرت الصحيفة أن «التقديرات السائدة في "إسرائيل" تظهر أن رسالة الطائرات المقاتلة هي جزء من حملة يقودها الرئيس فلاديمير بوتين لإظهار التصميم والجدية في وجه الاميركيين، وليست رسالة أو خطوة موجهة ضد "إسرائيل"».

وذكرت، نقلاً عن شركة ISI "الإسرائيلية" للصور الملتقطة عبر الاقمار الصناعية التابعة للشركة، أن المقاتلات حطّت في قاعدة حميميم الجوية، ووجودها كان ظاهراً جداً من دون اعتماد أي إجراءات أو أساليب تخفّ، «الأمر الذي يؤكد على مهمة ظهور هذه المقاتلات كرسالة قوة من جانب الروس».

المصدر : اوقات الشام

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