البث المباشر
مراسل العالم : مصدر في قيادة شرطة دمشق: إصابات بين المدنيين جراء سقوط 3 قذائف صاروخية على حديقة القشلة في منطقة باب توما بدمشق القديمة
مراسل العالم : سقوط عدة قذائف صاروخية على حي القصاع ومحيط ساحة العباسيين بمدينة دمشق ومدينة جرمانا في ريف دمشق، مصدرها المجموعات المسلحة
مكتب رئيسة وزراءبريطانيا:ماي تتفق مع ولي عهد السعودية على أن الحل السياسي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع والمعاناة باليمن
مراسل العالم :الجيش السوري يتابع عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق ويصل الى منتصف بلدة بيت سوى بعد مواجهات مع المجموعات الارهابية المنتشرة في المنطقة، وسط حالة من التخبط في صفوف المسلحين وفرارهم من البلدة امام تقدم قوات الجيش.
مجلس الأمن الدولي يعبر عن القلق بشأن الوضع الإنساني في سوريا ويدعو لتطبيق قراره بوقف إطلاق النار
"المرصد السوري" المعارض يؤكد أن الجيش السوري استعاد السيطرة على أكثر من نصف مساحة الغوطة الشرقية
مراسلة العالم: تظاهرة احتجاجية امام مقر رئاسة الحكومة البريطانية ضد زيارة ولي العهد السعودي
مراسلة العالم: المتظاهرون يرددون هتافات تندد بزيارة بن سلمان الى بريطانيا
مراسلة العالم: بدء تظاهرة احتجاجية امام مقر رئاسة الحكومة البريطانية ضد زيارة ولي العهد السعودي
مراسلة العالم: الجيش السوري يسيطر بالكامل على بيت سوى في غوطة دمشق الشرقية

وسط توقعات باحتجاجات عارمة ضده..

ولي العهد السعودي يصل لندن

ولي العهد السعودي يصل لندن
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارة رسمية تستغرق أياما عدة، حيث كان في استقباله وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.

العالم - اوروبا

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الزيارة جاءت بناء على "توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز واستجابة للدعوة المقدمة من حكومة بريطانيا وإيرلندا الشمالية".

ويضم وفد ولي العهد السعودي، سفير السعودية لدى بريطانيا محمد بن نواف بن عبد العزيز ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان ووزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي ووزير الصحة توفيق الربيعة ووزير الخارجية عادل الجبير ووزير التعليم أحمد العيسى ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح ووزير الثقافة والإعلام عواد العواد ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان".

وضم الوفد أيضا، مستشارين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء والديوان الملكي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي ورئيس الشؤون الخاصة لولي العهد ونائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية تماضر الرماح.

وتهدف زيارة ابن سلمان، التي تأتي ضمن أولى جولاته الخارجية بعد توليه ولاية العهد، إلى إقناع بريطانيا بأن الإصلاحات التي تجريها بلاده جعلت السعودية مكانا أفضل للاستثمارات ومجتمعا أكثر تسامحا.

وتشمل الزيارة مأدبة غداء مع الملكة إليزابيث ومأدبة عشاء مع الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا ونجله الأمير وليام ولقاءات مع قادة المخابرات البريطانية.

ويظهر إدراج قصر تشيكرز الفاخر وكذلك اجتماعين مع العائلة الملكية البريطانية إلى أي مدى تستعد لندن للتصديق على الإصلاحات في السعودية التي خففت القيود الاجتماعية على المرأة.

ومن المتوقع أن تثير الزيارة احتجاجات من مدافعين عن حقوق الإنسان خاصة بسبب موافقة بريطانيا على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة 4.6 مليارات جنيه إسترليني (6.4 مليارات دولار) منذ بداية العدوان السعودي على اليمن الذي قتل فيه أكثر من عشرة آلاف شخص حتى الآن.

المصدر: عربي 21

216-2

روابط ذات صلة

ابن سلمان يزور لندن والبريطانيون:"إعتقلوا مجرم الحرب"!

ماذا سيبحث ولي العهد السعودي مع رئيسة وزراء بريطانيا؟

﻿بريطانيا تبحث عن دور يوقف "التآكل" في اليمن

بريطانيا.. مخاوف إزاء الوضع الإنساني في اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

روسيا تجدد دعوتها للمجموعات المسلحة بالغوطة للقیام بهذا الامر!

نتائج جولة المباحثات الرسميةبين العبادي ونائب الرئيس الايراني

قواعد المرور لاتراعى في هذا الطريق الخطير!

بالفيديو.. حريق في أحد مستودعات الجيش الإيراني جنوب غربي إيران

زاخاروفا تدلي بتصريحات هامة عن العملية في الغوطة الشرقية!

كثافة الثلوج تتسبب بإلغاء مئات الرحلات في نيويورك

بالصورة... قرار مثير للجدل حول الخدمة العسكرية في سوريا !

استشهاد مصور قناة العالم "يزن كحيل" في ريف حلب الجنوبي

الناتو يجري مناورات عسكرية ضخمة قرب الحدود الروسية

الداخلية العراقية ترفض قرار مصادرة أملاك قائد شرطة سابق

هذه بعض الحقائق الرائعة حول دموع البشر

مقتل 19 مدنيا في غارات تركية على عفرين

مفوضية اللاجئين تعلن إجلاء مئات اللاجئين من ليبيا

فيديو؛ نشطاء يهاجمون محاضرين "إسرائيليين" في جامعة كامبريدج

مقتل 300 فرنسي في العراق وسوريا منذ 2014

جهانغيري: نعمل على تعزيز التعاون الإقتصادي مع العراق

بوتين يكشف عن نشاطه أيام عمله في الاستخبارات

مشاهد صادمة.. "وحش الشرق" يسبب مجزرة على الشواطئ البريطانية

الناخبون في سيراليون يصوتون لاختيار رئيس جديد للبلاد

تفاصيل مهمة دبلوماسي بريطاني كبير: إظهار السعودية وكأنها سويسرا !

الأکثر مشاهدة