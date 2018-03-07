البث المباشر
مراسل العالم :الجيش السوري يتابع عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق ويصل الى منتصف بلدة بيت سوى بعد مواجهات مع المجموعات الارهابية المنتشرة في المنطقة، وسط حالة من التخبط في صفوف المسلحين وفرارهم من البلدة امام تقدم قوات الجيش.
مراسلة العالم: الجيش السوري يسيطر بالكامل على بيت سوى في غوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يصلون لمنتصف بلدة بيت سوى بالغوطة وسط حالة من التخبط والفرار بصفوف المسلحين
رويترز عن مصدر رئاسي تركي: اردوغان وروحاني اتفقا في اتصال على الإسراع بجهود تنفيذ وقف إطلاق النار في الغوطة السورية
مراسلة العالم: قوات من المستعربين تخطف رئيس مجلس الطلبة من جامعة بيرزيت وسط مواجهات بين الطلاب وقوات الاحتلال
مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق: أضرار مادية بسقوط 5 قذائف على محيط ضاحية الأسد
مصادر فلسطينية: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات محيط قطاع غزة
سقوط عدد من القذائف في ضاحية الأسد ومحيطها بريف دمشق بالتزامن مع انفجار طلقات 23 ملم فوق الضاحية
مراسل العالم: اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوري والتنظيمات الارهابية في مزارع حرستا محور مساكن الشرطة بالغوطة الشرقية
مراسل العالم: الجيش السوري يحاول شطر الغوطة الى قسمين وتأمين ممر آمن لأهالي الغوطة الهاربين من المسلحين

وفد تجاري واقتصادي ايراني كبير يصل بغداد

وفد تجاري واقتصادي ايراني كبير يصل بغداد
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

وصل وفد تجاري واقتصادي ايراني كبير يضم 40 من الناشطين الاقتصاديين برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الايرانية غلام حسين شافعي، الى بغداد مساء الثلاثاء.

العالم - ايران

وافادت 'ارنا' ان زيارة هذا الوفد تاتي تلبية لدعوة من رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية جعفر رسول الحمداني، على اعتاب زيارة النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري الى بغداد.

ويرافق شافعي في هذه الزيارة، رئيس الجانب الايراني في غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الايرانية العراقية يحيى آل اسحاق.

ومن المقرر ان يلتقي الوفد الايراني خلال الزيارة وزير التخطيط ووزير التجارة بالوكالة سلمان الجميلي وكذلك المشاركة في الاجتماع المشترك لغرف التجارة الايرانية العراقية.

يذكر ان وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني محمد شريعتمداري يقوم حاليا بزيارة للعراق على راس وفد تجاري وصناعي بداها اول امس الاثنين، والتقى خلالها العديد من الوزراء والمدراء والخبراء في الوزارات ذات الصلة للتمهيد لزيارة النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري الذي يبدا اليوم الاربعاء زيارة للعراق على راس وفد رفيع المستوى. 

109-4

روابط ذات صلة

إيران والعراق يتطلعان لخارطة طريق اقتصادية مشتركة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

التشويش المصري على متشددي سيناء يعطل هواتف في "إسرائيل" وغزة

داعش يدعو المسلمين للهجرة إلى "دولة الإسلام"..فأين وجهتهم الجديدة؟!

شاهد اهالي الغوطة يتحدون الارهابيين بهذا الفيديو !

مندوب ايران في الوكالة الذرية: ايران ملتزمة بتعهداتها النووية إن التزم الآخرون

جونسون: هذا ما قاله تشرشل عن ماء زمزم بعد ان شربه!

الفلبين تطلق سراح مصري مشتبه بانتمائه لـ"داعش"

أصغر دول العالم عمراً تطلب رسميا عضوية الجامعة العربية!

بالفيديو والصور...العبادي يستقبل النائب الاول للرئيس الايراني"اسحق جهانغيري"

هذه الأطعمة لاتحتاج إلی الثلاجة!

روحاني وأردوغان يتفقان على ضرورة تطبيق الهدنة في الغوطة

الاستخبارات الأمريكية: عقوباتنا لم تؤثر في روسيا حتى الآن

بالفيديو... حسين مرتضى من الغوطة يشعل مواقع التواصل!

العراق يتفق مع ايران على تجديد استيراد الطاقة لعام اضافي

خروج غير متوقع للوليد بن طلال من قائمة أثرياء العالم..ما السر؟

شاهد بالفيديو... معركة حقيقية خلال مباراة كرة القدم والمشجعون يقتحمون الملعب !

دبلوماسي عراقي: السلاح الروسي كان أحد أسباب انتصارنا على داعش

بالفيديو...هذا هو الموقف الياباني والأمريكي والصيني من كوريا الشمالية

معارضون بريطانيون يطالبون بوقف تصدير الأسلحة للرياض بسبب اليمن

عدة احتمالات وراء آلام الصدر ..

اردوغان يبحث مع بوتين امكانية اخراج ارهابيي النصرة من الغوطة

الأکثر مشاهدة