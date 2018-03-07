وفد تجاري واقتصادي ايراني كبير يصل بغداد

العالم - ايران

وافادت 'ارنا' ان زيارة هذا الوفد تاتي تلبية لدعوة من رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية جعفر رسول الحمداني، على اعتاب زيارة النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري الى بغداد.

ويرافق شافعي في هذه الزيارة، رئيس الجانب الايراني في غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الايرانية العراقية يحيى آل اسحاق.

ومن المقرر ان يلتقي الوفد الايراني خلال الزيارة وزير التخطيط ووزير التجارة بالوكالة سلمان الجميلي وكذلك المشاركة في الاجتماع المشترك لغرف التجارة الايرانية العراقية.

يذكر ان وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني محمد شريعتمداري يقوم حاليا بزيارة للعراق على راس وفد تجاري وصناعي بداها اول امس الاثنين، والتقى خلالها العديد من الوزراء والمدراء والخبراء في الوزارات ذات الصلة للتمهيد لزيارة النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري الذي يبدا اليوم الاربعاء زيارة للعراق على راس وفد رفيع المستوى.

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