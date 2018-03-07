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رغم موجة الاحتجاجات على زيارته لبريطانيا..

لندن ستكتفي بإبلاغ محمد بن سلمان عن قلقها حيال اليمن!

لندن ستكتفي بإبلاغ محمد بن سلمان عن قلقها حيال اليمن!
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

 اعلن الناطق باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي انها ستعبر عن "قلقها العميق بشأن الوضع الانساني" في اليمن لولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته التي تبدأ الاربعاء للمملكة المتحدة.

العالم - اوروبا

وتأتي تصريحات الناطق باسم ماي بينما تستقبل بريطانيا الاربعاء ولي العهد السعودي في زيارة تستمر ثلاثة أيام وقالت الحكومة البريطانية انها "ستدشن مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية".
وقال الناطق ان ماي "ستطلع على الخطوات التي اتخذتها السعودية مؤخرا لمعالجة الازمة اليمنية لكنها ستشدد على أهمية ايصال المساعدات الانسانية والسلع التجارية بشكل كامل وبلا قيود، بما في ذلك عبر المرافىء".

واضاف ان رئيسة الوزراء البريطانية "ستكرر ايضا الجدية التي تنظر فيها الى المعلومات عن انتهاكات مخالفة للقانون الانساني الدولي وستشدد على ضرورة التحقيق فيها بدقة ووضوح".
وقال الناطق ان رئيسة الوزراء "ستشدد بشكل واضح على الحاجة الملحة لتحقيق تقدم على المسار السياسي (...) لانهاء النزاع والمعاناة الانسانية في اليمن".
وسيتناول بن سلمان الغداء الاربعاء مع ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية في قصر بكنغهام، قبل ان يستضيفه ولي العهد البريطاني الامير تشارلز على العشاء بحضور الامير وليام.
وسيفتتح ولي العهد السعودي  مع ماي الاجتماع العاشر للشراكة الاستراتيجية البريطانية السعودية في مقر رئيسة الحكومة.
 والاجتماع الذي سيحضره وزراء من البلدين، سيركز على دعم الاصلاحات في السعودية والعلاقات التجارية والدفاع والامن، حسب الحكومة البريطانية.
 واوضح الناطق باسم ماي ان "جزءا مهما من الزيارة سيتركز على وسائل دعم السعودية لدفع هذه الاصلاحات وتكثيفها"، مشيرا الى تخفيف منع النساء من المشاركة في الالعاب الرياضية والذهاب الى السينما او قيادة السيارة في المملكة.
وستنظم مجموعة "اوقفوا الحرب" تجمعا امام مقر الحكومة البريطانية عند الساعة 15,00 (17,00 ت غ) الاربعاء لادانة "القصف الوحشي وغير المشروع" في اليمن ودعم لندن للرياض.
كما ستقوم منظمة "سيف ذي تشيلدرن" غير الحكومية بتنظيم احتجاج على العدوان السعودي على اليمن بوضع تمثال بحجم طفل امام مقر البرلمان  "لجلب الانتباه الى العنف الذي تغذيه جزئيا قنابل بريطانية الصنع".
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اعتبر في تصريحات لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" الثلاثاء ان السعودية تخوض "حربا عادلة" في اليمن "بدعم من القانون الدولي".
وازاء دعوات ناشطين الى انهاء تصدير السلاح البريطاني للسعودية، قال المتحدث باسم الحكومة ان المملكة المتحدة وضعت "احد امتن انظمة مراقبة صادرات الاسلحة في العالم".

المصدر: وكالات

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