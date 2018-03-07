منطقة "بارس" الايرانية للطاقة تصدر سلعا غير نفطية

العالم - ايران

واوضح محمد مهدي مهدوي في تصريح مساء الثلاثاء تابعته "فارس" أن اجمالي الصادرات في الفترة المذكورة، سجلت نموا كمّيا 20% وسعريا 41% عن العام الماضي.

واشار الى تصدير 1.317 مليون طن مكثفات غاز بقيمة 650 مليون دولار خلال فترة 21 يناير/كانون الثاني – 19 فبراير/شباط 2018،بنمو 5 بالمئة على اساس سنوي.

وبيّن مهدوي أن صادرات السلع غير النفطية بلغت 1.3 مليون طن بقيمة 786 مليونا و782 الف دولار بنمو كمّي 39% وسعري 49% عن العام السابق.

ولفت الى أن صادرات مكثفات الغاز والسلع غير النفطية توجهت لـ 29 بلدا، اهمها البولي اثيلين الخفيف والثقيل والبروبان وثاني الاثيلين غلايكول ومونو وثري اثيلين غلايكول والاسمنت وسماد اليوريا ومكثفات الغاز والبوتان والبارازيلين والميثانول.

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