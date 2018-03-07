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ترامب يتهم الاتحاد الاوروبي بجعل عمل الشركات الاميركية شبه مستحيل

ترامب يتهم الاتحاد الاوروبي بجعل عمل الشركات الاميركية شبه مستحيل
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

حمل الرئيس الاميركي دونالد ترامب بعنف على القواعد التجارية للاتحاد الاوروبي مؤكدا ان التكتل جعل عمل الشركات الاميركية "شبه مستحيل"، وهدد بزيادة رسوم الاستيراد في الولايات المتحدة.

العالم - الاميركيتان

وقال ترامب خلال استقباله رئيس الوزراء السويدي ستيفن لوفن في البيت الابيض ان "الاتحاد الاوروبي يتبنى موقفا قاسيا حيال الولايات المتحدة".
واضاف ان الاوروبيين "عمليا يجعلون من المستحيل علينا ان نقوم بأعمال معهم ومع ذلك فإنهم يرسلون سياراتهم وباقي منتجاتهم الى الولايات المتحدة"، مشيرا الى ان الولايات المتحدة تقدم "دعما ماليا لاوروبا عسكريا. 

وتابع ترامب ان "الاتحاد الاوروبي لم يعاملنا جيدا، وهذا كان وضعا تجاريا سيئا غير عادل اطلاقا".
واكد ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية تبلغ 25 بالمئة على واردات الفولاذ من كل المنتجين الاجانب وعشرة بالمئة على واردات الالمنيوم انه لا يخشى اطلاق حرب تجارية. وقال "عندما نأتي بعد كل دولة، الحروب التجارية لا تكون سيئة".

واضاف ان "الحرب التجارية ستضرهم ولا تضرنا. سنرى ماذا سيحدث".
وحذر ترامب من انه مستعد لزيادة الرسوم على واردات السيارات الاوروبية التي يأتي معظمها من المانيا. وقال "يمكنهم فعل ما يريدون. لكن اذا فعلوا ذلك فسنفرض رسما كبيرا بنسبة 25 بالمئة على سياراتهم وصدقوني لن يصمدوا طويلا".
من جهته، صرح رئيس الوزراء السويدي ان تجارة مفتوحة وحرة تشكل "امرا اساسيا" للسويد. واشار الى مدى تنوع مصادر المواد والمكونات في الانتاج الصناعي لسلع مثل الطائرات والسيارات، مؤكدا انه امر "معقد جدا". وقال "اعرف مثلا انه عندما نبدأ (بناء) طائرتنا، وهي طائرة جيدة جدا، فان مكوناتها اميركية". واضاف ان الرسوم الجمركية ستلحق اضرارا بالمصانع الاوروبية مع انها لا تنتج أكثر من عشرة بالمئة من الفولاذ في العالم بينما تنتج الصين خمسين بالمئة منه.
وقال "بوصفنا عضوا في الاتحاد الاوروبي يبدو لنا من المهم ان نحاول التوصل الى طريقة للتعاون بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة". واضاف "اتفهم تماما وجهة نظر الرئيس بانه علينا ان نهتم ببلداننا" في المقام الاول.
وفاجأ ترامب الشركاء والاعداء التجاريين باعلانه الاسبوع الماضي نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الفولاذ و10 بالمئة على الالومنيوم على واردات الولايات المتحدة من هذين المعدنين وذلك لحماية صناعة التعدين الوطنية.
وبعد هذا الاعلان قال الاتحاد الاوروبي انه يعدّ اجراءات مماثلة على الواردات الاميركية وبينها الدراجات النارية هارلي-ديفيدسون وجينز ليفايس والويسكي الاميركي.
المصدر: وكالات

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