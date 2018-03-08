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غياب المواطنين عن أول مؤتمر لدعم موسى مصطفى موسى في سوهاج

الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

غاب المواطنون عن مؤتمر حزب الغد لدعم المرشح الرئاسي المهندس موسى مصطفى موسى، بداخل منزل أحد المواطنين شمال محافظة سوهاج حضره العشرات من أهالي وأطفال قرية العتامنة وممثلين عن القبائل العربية لدعم موسى في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

العالم - مصر

وتحدث اللواء صبري الجنزوري نائب رئيس حزب الغد، عن خدمته في الصعيد عندما كان يشغل في عدة مناصب بوزارة الداخلية، والتعاون بين رجال مركز طما في قضايا أمنية عديدة تم ضبطها وبسط الأمن وإعلاء القانون في تلك المنطقة ويعلم مدى أصالة وعراقة أهالي الصعيد.

وشكر نائب رئيس حزب الغد بدراوي صقر رجل الاعمال، رجال القبائل العربية على دعمهم للمهندس موسى مصطفى موسى، مضيفًا أننا هنا من أجل الديموقراطية أمام الجميع داخليًا وخارجيًا لدعم مرشحنا وأن مصر تعيش أزهى عصور الإستقرار على كافة المستويات. وأضاف وجيه أبو حجر عضو الهيئة العليا لحزب الغد ومنسق المحافظات والممثل العام عن القبائل العربية، أننا هنا لدعم مرشحنا وإيصال رسالة للعالم أننا لسنا في مسرحية كما يعتقد البعض بل ديموقراطية كاملة يتمتع فيها الجميع بحقوقه الدستورية التي كفلها له القانون دون أي قيود أو مشكلات.

حضر اللقاء أسامة الهواري المنسق العام للقبائل العربية، والعمدة إبراهيم الحيوني منسق عام شمال الصعيد، والشيخ السيد العبيدي نائب رئيس المجلس المصري للقبائل العربية، والذي أقيم في منزل إبراهيم قدري صقر وعدد من منسقي الحملة بالمحافظة.

المصدر: التحرير

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