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للمرة الثالثة..

حرائق مجهولة في كفر الشيخ.. والأهالي يتهمون «الجن»!!

حرائق مجهولة في كفر الشيخ.. والأهالي يتهمون «الجن»!!
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

شبت عدة حرائق مجهولة ومتتابعة بمنازل أسرة مكونة من 5 أشقاء بقرية 17، التابعة لقرية الأبعادية مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، والتهمت النيران المفروشات والمنزل المكون من 8 شقق سكنية يقطنها أكثر من 20 شخصًا.

العالم - مصر

حيث أكد المهندس مدحت كامل، رئيس القرية، أن النيران ما زالت تشتعل فى 6 منازل متفرقة بالقرية دون وجود أى سبب واضح، مشيرًا إلى أن المطافئ ظلت حتى فجر اليوم الثلاثاء، تطفئ تلك الحرائق المجهولة دون جدوى. وتابع كامل أن المنازل الـ6 ليست متلاصقة، ولكن بين كل منزل وآخر ما يقرب من 30 أو 40 مترا، وما يزيد حيرتنا، أنها تعاود الاشتعال بمجرد إطفائها، وقد توصلنا مع التضامن الاجتماعى والمحافظة والصحة والإسعاف والشرطة لمواجهة تلك المشكلة. وأضاف رئيس القرية أن الأمن فرض كردونات مكثفة بالقرية وتم إجلاء الأهالي من 6 منازل، لافتا إلى أن الحرائق متكررة ويعتقد سكان القرية أنها بسبب «الجن». وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تحدث فيها حرائق مجهولة ويتهم الأهالي الجن بافتعالها، وذلك بعد حرائق قرية «دمرو» في إبريل الماضي، وأيضا قرية «صندلا» في أغسطس الماضي، الذي لم يتبين سببهما حتى الآن، مما ساعد على انتشار رواية «الجن» بين المواطنين.

المصدر: التحرير

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