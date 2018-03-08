حرائق مجهولة في كفر الشيخ.. والأهالي يتهمون «الجن»!!

العالم - مصر

حيث أكد المهندس مدحت كامل، رئيس القرية، أن النيران ما زالت تشتعل فى 6 منازل متفرقة بالقرية دون وجود أى سبب واضح، مشيرًا إلى أن المطافئ ظلت حتى فجر اليوم الثلاثاء، تطفئ تلك الحرائق المجهولة دون جدوى. وتابع كامل أن المنازل الـ6 ليست متلاصقة، ولكن بين كل منزل وآخر ما يقرب من 30 أو 40 مترا، وما يزيد حيرتنا، أنها تعاود الاشتعال بمجرد إطفائها، وقد توصلنا مع التضامن الاجتماعى والمحافظة والصحة والإسعاف والشرطة لمواجهة تلك المشكلة. وأضاف رئيس القرية أن الأمن فرض كردونات مكثفة بالقرية وتم إجلاء الأهالي من 6 منازل، لافتا إلى أن الحرائق متكررة ويعتقد سكان القرية أنها بسبب «الجن». وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تحدث فيها حرائق مجهولة ويتهم الأهالي الجن بافتعالها، وذلك بعد حرائق قرية «دمرو» في إبريل الماضي، وأيضا قرية «صندلا» في أغسطس الماضي، الذي لم يتبين سببهما حتى الآن، مما ساعد على انتشار رواية «الجن» بين المواطنين.



المصدر: التحرير

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