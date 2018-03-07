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ما مدى تأثير المال الإماراتي على ترامب؟!

ما مدى تأثير المال الإماراتي على ترامب؟!
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة نيويورك تايمز وقناة "سي أن أن" الأميركيتان إن المحقق الخاص روبرت مولر حقق مع الأميركي من أصل لبناني جورج نادر مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بشأن مدى تأثير الأموال الإماراتية على سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

العالم - الاميركيتان

وأضافتا أن التحقيق تناول احتمال نقل جورج نادر أموالا إماراتية لتمويل جهود ترامب، وتابعتا أن جورج نادر حضر اجتماعات سرية بين الإمارات وفريق ترامب قبيل أيام من تولي الأخير مهام منصبه مباشرة.

وأفادتا أيضا بأن نادر كان يمثل ولي عهد أبو ظبي في اجتماع سري مع فريق ترامب في دولة سيشل نهاية عام 2016. ويأتي الكشف عن التحقيق مع نادر في سياق تحقيق أشمل يقوم به مولر فيما يخص التدخل الروسي المفترض في انتخابات الرئاسة الأميركية الماضية.

كما أنه يأتي بعد يوم من نشر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) رسائل إلكترونية مسربة تظهر محاولات إليوت برويدي، رجل الأعمال الأميركي المقرب من الإمارات وأحد أكبر ممولي حملة دونالد ترامب، الضغط على الرئيس الأميركي لإقالة وزير خارجيته ريكس تيلرسون بسبب موقفه غير الداعم لأبو ظبي في الأزمة الخليجية.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أوردت الأحد الماضي أن المحقق الخاص بدأ يبحث في دور الإمارات المحتمل في شراء النفوذ السياسي بالولايات المتحدة، وقالت إن فريق التحقيق أجرى بالفعل منذ أسابيع جلسات تحقيق مع الرجل، وإن الأسئلة دارت حول دور محتمل لأبو ظبي في شراء التأثير السياسي بالولايات المتحدة، وتوفير أموال لحملة دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة الماضية.

وأضافت أن التركيز على جورج نادر "يمكن أن يطلق عملية تدقيق في كيفية تدفق الأموال من دول عديدة وكيف أثرت على واشنطن خلال عهد ترامب".

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