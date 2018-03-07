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العميد حاجي زادة: ايران ضمن الدول الخمس الاولى عالميا في مجال الصواريخ

العميد حاجي زادة: ايران ضمن الدول الخمس الاولى عالميا في مجال الصواريخ
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري العميد امير علي حاجي زادة بان ايران تاتي ضمن الدول الخمس الاولى عالميا في مجال الصواريخ وضمن الدول العشر الاولى في مجالات دفاعية اخرى.

العالم - ايران

وقال العميد حاجي زادة في تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء على هامش معرض المنجزات الصناعية لحرس الثورة الاسلامية، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم هي ضمن الدول الخمس الاولى عالميا في مجالات الصواريخ والدفاع الجوي والرادارات والقطع البحرية والقنابل الذكية والطائرات المسيرة وتاتي كذلك ضمن الدول العشر الاولى في مجالات (دفاعية) اخرى.

واضاف قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري، ان هذه المنجزات التي حققناها في غضون 8 اعوام وتوصل لها العالم في غضون 50 عاما، لا تتيسر في اطار منظمة واحدة.

وتابع قائلا، ان ما نشاهده اليوم من ان الدول الغربية والرجعية العربية في المنطقة والكيان الصهيوني وحتى بعض الدول الاوروبية قد انبرت بصورة شاملة لمناهضة قدرات البلاد الدفاعية.

واضاف، انهم لا يعادون صواريخنا في الاساس بل هم يعارضون العقول المفكرة التي تتولى تصميم وانتاج منظوماتنا الدفاعية.

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