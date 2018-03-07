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قطر تصفع دول الحصار بهذة التصريحات حول ايران..!

قطر تصفع دول الحصار بهذة التصريحات حول ايران..!
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

العالم - قطر

 قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية "لؤلؤة الخاطر" ان الجمهورية الاسلامية الايرانية فتحت ابوابها علي قطر رغم ان الاخيرة كانت قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية معها وذلك نزولا عند رغبة دول الحصار (السعودية والامارات والبحرين ومصر).

وفي حوار مع جريدة الشرق القطرية، صرحت "الخاطر" في معرض تعليقها على موقف طهران الايجابي من الدوحة خلال فترة الحصار التي فرضتها بلدان "المقاطعة" الاربعة، قائلة : دولة قطر سحبت سفيرها بدون أن تكون هناك مصلحة قطرية مباشرة ومع ذلك سحبت السفير من طهران وفوجئنا بعد ذلك بأن من أَغلق أمامنا الأبواب هم من قَطعنا العلاقات من أجلهم ومن أعادوا فتح الأبواب هم من قُطعت معهم العلاقات الدبلوماسية.

واردفت، ان العلاقات بين قطر وايران "هي علاقات اقتصادية و.. معظم البضائع التي تأتينا ليست بضاعة إيرانية ولكن من خلال إيران".

ونوهت المسؤولة في السلك الدبلوماسي القطري، الى ان "المبالغ التي تؤخذ كرسوم مرور (من جانب ايران) ليست بشيء مقارنة بحجم التجارة مثلا بين الإمارات وإيران حيث لا تزال الامارات أول شريك تجاري مع إيران بالرغم من أننا ليس لنا الآن إلا منفذ واحد من خلال إيران".

وحول العلاقات بين ايران وقطر، اكدت الخاطر، ان "إعادة العلاقات الدبلوماسية أمر طبيعي لأننا نحتاج إلى تنسيق يومي، ومسألة قطع العلاقات ليس لها معنى في هذه الحالة".

 

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