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شاهد.. هذا ما تجنبه البابا تواضروس خلال استقباله بن سلمان!

شاهد.. هذا ما تجنبه البابا تواضروس خلال استقباله بن سلمان!
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” صورا للبابا تواضروس الثاني بطريرك الكنيسة الأرثوذوكسية المصرية خلال استقباله عددا من الزعماء العرب والغربيين.

العالم - السعودية

ووفقا للصور المتداولة، فقد استقبل تواضروس الثاني المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مارس/آذار العام الماضي، في حين تم وضع العلم الألماني برفقة العلم المصرية خلف كل منهما.

كما أظهرت صورة للبابا تواضروس خلال استقباله لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الكاتدرائية المرقسية بمنطقة العباسية، في 22 من الشهر نفسه الذي استقبل فيه المستشارة الألمانية، حيث ظهر أيضا العلمان المصري واللبناني خلفهما.

الغريب أنه لم يتم وضع العلم السعودي الذي يحمل شعار التوحيد “لا إله إلا الله محمد رسول الله” خلال استقباله لولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي زار الكاتدرائية قبل يومين.

وكان البابا تواضروس الثاني قد اوضح في تصريحات صحفية أول أمس الاثنين، عقب اللقاء الذي جمع بينه وبين ولي العهد، أن الأمير ابن سلمان وجه الدعوة لجميع الأقباط وليس له فقط.

وقال “تواضروس”: “كانت جلسة طيبة تحدثنا فيها عن العلاقات التي تربط مصر والسعودية، وكذلك العلاقات الطيبة التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالملك سلمان”.

واشاد البابا بما وصفه بـ”النهضة التي تشهدها السعودية والتطور الذي يتم هناك وهو أمر يسعدنا كونه يساعدنا في دحر العنف والإرهاب الذي ابتليت به منطقتنا”.

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