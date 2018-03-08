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بالفيديو...هذا هو الموقف الياباني والأمريكي والصيني من كوريا الشمالية

الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

خيم القلق على اليابان بعد عرض كوريا الشمالية إجراء حوار مع جارتها الجنوبية والولايات المتحدة، وأكدت ضرورة أن يكون الحوار مشروطا بالتزام بيونغ يانغ بإنهاء برنامجها النووي. وفيما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقاده بصدق رغبة كوريا الشمالية في إجراء الحوار، دعت الصين الكوريتين الى اعتنام فرصة التقارب بينهما لجعل شبه الجزيرة الكورية خالية من السلاح النووي.

العالم خاص بالعالم

تطور جديد تشهده الازمة في شبه الجزيرة الكورية مع اعلان كوريا الشمالية انفتاحها على الحوار مع جارتها الجنوبية والولايات المتحدة...موقف وصف بالايجابي وان اثار بعض القلق خاصة لدى اليابان التي رات انه من الضروري الرد على عرض كوريا الشمالية إجراء حواراستنادا إلى دروس محادثات الماضي التي لم تؤد إلى نزع السلاح النووي.

وقال "يوشيهايد سوجا"،  كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني بأن "المناقشات السابقة معها غير مجدية لذا فان المحادثات من اجل المحادثات لا معنى لها. ويبقى الحوار مشروط بالتزامها بنزع الاسلحة النووية. ونحن سنتعاون مع واشنطن وسيؤل لممارسة المزيد من الضغط على بيونغ يانغ للتخلي عن برنامجها النووية".

فيما بين وزير الدفاع الياباني "إيتسونوري أونوديرا " أنه " بما ان نوايا كوريا الشمالية ليست واضحة، فاننا بحاجة الى تحليل الوضع بعناية.من اجل اجراء حوار هادف يجب عليها اتخاذ خطوات فعلية نحو نزع السلاح النووي".

اما سيد البيت الابيض فبدا اكثر تفاؤلا معتبرا ان كوريا الشمالية صادقة في رغبتها بالدخول في الحورا مع جارتها الجنوبية والولايات المتحدة معتبرا ان للعقوبات الدولية والتدخل الصيني دور كبير وفعال في ذلك.

واما الصين فدعت الصين الكوريتين الى"اغتنام فرصة" التقارب الحاصل بينهما والذي توّج بالاعلان عن قمة ثنائية ستجمع زعيميهما قريبا، للعمل على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
الامور في شبه الجزيرة الكورية تبدو أقرب إلى انفراجة وان يبقى القلق حاضرا من ان لا تتجاوز هذه المواقف كونها فقاعات اعلامية كون النووي الكوري الشمالي والأزمة بين الكوريتين أخذت من عمر الدولتين سنوات طويلة دون ان تنجح في طي صفحة الأزمات في شبه الجزيرة الكورية .

التفاصيل في الفيديو المرفق....

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