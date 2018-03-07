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بوتين يكشف عما حدث به ميلانيا ترامب

بوتين يكشف عما حدث به ميلانيا ترامب
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه حدّث زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب في قمة العشرين في هامبورغ عن البرامج الديموغرافية في روسيا الاتحادية وعن الطبيعة في روسيا.

العالم - اوروبا

وبحسب روسيا اليوم، فقد روى فلاديمير بوتين خلال حوار مع أحد الإعلاميين الروس في فيلم وثائقي بعنوان "النظام العالمي 2018" انطباعاته عما جرى في قمة العشرين في هامبورغ صيف العام الماضي، حيث عقد أول لقاء له مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الإعلامي الروسي لفت إلى جلوس عقيلة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب إلى جانب بوتين في إحدى فعاليات قمة العشرين، واستفسر عما دار بينهما من حديث.

الرئيس الروسي قال عن تلك المناسبة: "لم أتحدث فقط مع السيدة ترامب، إلى يميني أيضا كانت تجلس زوجة رئيس الوزراء الإيطالي، وكانت السيدتان مهتمتان ببرامجنا في المجال الديموغرافي".

بوتين أوضح أنه أخبرهما "متى وكيف قمنا بالإجراءات لدعم الأمومة والطفولة، وأيضا ما هو الرأسمال الأمومي، وعلى أي أسس نظمنا هذا العمل، وعن النتائج"، مضيفا أن السيدتين اندهشتا من هذا المشروع الضخم.

وذكر بوتين أيضا أنه حدث السيدتين عن "روسيا عموما، وسيبيريا، وكامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي، وعن صيد الأسماك والحيوانات، وعن النمور والدببة التي تعيش هناك".

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