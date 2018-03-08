البث المباشر
الشرطة النمساوية تعلن اصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة في هجوم بسكين في العاصمة فيينا وفرار المهاجم
مراسل العالم:مقتل وإصابة عددا من الجنود السعوديين باحراق آليتين كانو على متنها بكمين للقوات اليمنية المشتركة في جيزان
مراسل العالم:6 شهداء بينهم امرأتان و3 أطفال و 4 جرحى إثر غارة لطيران العدوان السعودي على منزل في منطقة شملان بصنعاء
رويترز:جونسون يقول بريطانيا ستسعى لعقد اجتماع بالأمم المتحدة للبحث مع السعودية عن حل سياسي في اليمن
مراسل العالم : مصدر في قيادة شرطة دمشق: إصابات بين المدنيين جراء سقوط 3 قذائف صاروخية على حديقة القشلة في منطقة باب توما بدمشق القديمة
مراسل العالم : سقوط عدة قذائف صاروخية على حي القصاع ومحيط ساحة العباسيين بمدينة دمشق ومدينة جرمانا في ريف دمشق، مصدرها المجموعات المسلحة
مكتب رئيسة وزراءبريطانيا:ماي تتفق مع ولي عهد السعودية على أن الحل السياسي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع والمعاناة باليمن
مراسل العالم :الجيش السوري يتابع عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق ويصل الى منتصف بلدة بيت سوى بعد مواجهات مع المجموعات الارهابية المنتشرة في المنطقة، وسط حالة من التخبط في صفوف المسلحين وفرارهم من البلدة امام تقدم قوات الجيش.
مجلس الأمن الدولي يعبر عن القلق بشأن الوضع الإنساني في سوريا ويدعو لتطبيق قراره بوقف إطلاق النار
"المرصد السوري" المعارض يؤكد أن الجيش السوري استعاد السيطرة على أكثر من نصف مساحة الغوطة الشرقية

ما سرّ انقلاب الممثلة الإباحية على ترامب؟

ما سرّ انقلاب الممثلة الإباحية على ترامب؟
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

"سر الانقلاب"، هذا ما عنونت به تقارير صحفية أمريكية عديدة قرار الممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، رفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

العالم - الاميركيتان

وكانت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية قد كشفت عن وثائق قضائية تشير إلى أن دانيالز، التي يعتقد أن ترامب أقام معها علاقة جنسية في 2006، رفعت دعوى قضائية بحقه في محكمة في لوس أنجلوس.

وأرجعت الشبكة الأمريكية ذلك إلى استفادة الممثلة الإباحية من "ثغرة قانونية"، تقضي ببطلان اتفاق حفظ السرية، الذي أبرمته مع الرئيس الأمريكي، وتقاضت بموجبه 130 ألف دولار أمريكي.

وأشارت دانيالز في دعواها إلى أن "اسمها الحقيقي، ستيفاني كيلفورد، وأن الاتفاق بينها وبين ترامب باطل، لأن الطرف الثاني، وهو الرئيس الأمريكي، لم يوقعه بنفسه، بل وقعه نيابة عنه محاميه الشخصي، مايكل كوهين".

وأظهرت الوثائق أن الاتفاق المذكور تم توقيعه في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016، أي قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي فاز بها ترامب.

وأوضحت أن الاتفاق وقعته الممثلة الإباحية، ومحامي ترامب، مايكل كوهين.

​ويفرض الاتفاق على الممثلة الإباحية ضرورة أن تلتزم هي وترامب بسرية ما دار، كما ينص على ضرورة توقيع جميع الأطراف عليه بأنفسهم بمن فيهم ترامب نفسه.

واتهمت الدعوى محامي ترامب، بنشر مقاطع من الاتفاق في يناير/كانون الثاني 2018، لترهيب وإكراه الممثلة، على عدم الإفصاح بمعلومات عن ترامب والعلاقة التي جمعتها معه.

وتشير الدعوى القضائية إلى أن ترامب جمعته علاقة حميمية مع الممثلة الإباحية في لايك تاهوي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في الفترة بين صيف 2006 وحتى عام 2007.

وما يثير الانتباه أنه كان متزوجا في تلك الفترة زوجته ميلانيا، تحديدا في 2005، ثم أنجب منها ابنه بارون في 2006.

103

روابط ذات صلة

خبر يهز أركان البيت الابيض..ممثلة اباحية تهدد بكشف المزيد عن ترامب!

هل اشترى ترامب صمت ممثلة اباحية؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ضبط أسلحة وذخائر لعصابة "هيلز أنجلز" في بلجيكا

امرأة ثالثة تتهم الباحث طارق رمضان باغتصابها

ناسا.. مركبة جونو الفضائية تسبر أغوار المشترى

إطلاق رحلات الطيران الهندي الى تل أبيب عبر أجواء السعودية

القمة العربية المقبلة تعقد في الرياض

الغاء اكثر من الفي رحلة بسبب عاصفة ثلجية في أميركا

الكشف عن طريقة توصيل الغاز الإسرائيلي إلى مصر وسيناء

روسيا تجدد دعوتها للمجموعات المسلحة بالغوطة للقیام بهذا الامر!

نتائج جولة المباحثات الرسميةبين العبادي ونائب الرئيس الايراني

قواعد المرور لاتراعى في هذا الطريق الخطير!

بالفيديو.. حريق في أحد مستودعات الجيش الإيراني جنوب غربي إيران

زاخاروفا تدلي بتصريحات هامة عن العملية في الغوطة الشرقية!

كثافة الثلوج تتسبب بإلغاء مئات الرحلات في نيويورك

بالصورة... قرار مثير للجدل حول الخدمة العسكرية في سوريا !

استشهاد مصور قناة العالم "يزن كحيل" في ريف حلب الجنوبي

الناتو يجري مناورات عسكرية ضخمة قرب الحدود الروسية

الداخلية العراقية ترفض قرار مصادرة أملاك قائد شرطة سابق

هذه بعض الحقائق الرائعة حول دموع البشر

مقتل 19 مدنيا في غارات تركية على عفرين

مفوضية اللاجئين تعلن إجلاء مئات اللاجئين من ليبيا

الأکثر مشاهدة