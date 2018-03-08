ربع سكان مصر تحت خط الفقر.. و30% أُُميين!

العالم - مصر

وقال «الصيفي»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، إن محافظة أسيوط أعلى محافظات الجمهورية فقرًا لتسجل نسبة 61% من مجموع المحافظات، تليها سوهاج وبني سويف، وقنا، والمنيا، مشيرًا إلى أن «30% من المصريين أميون لا يقرأون ولا يكتبون».

وأوضح أن «هناك مؤشرات سلبية مقلقة عن الاقتصاد المصري وتعكس أوضاعا سلبية تتطلب تدخلات عاجلة، من بينها انخفاض جودة نظام التعليم الأساسي»، مشيرًا إلى أن «مصر تعتبر سادس أهم دولة في المنطقة من حيث استثمارها في الديون الأمريكية ونحو تمويل الشركات الناشئة بنسبة 105%».

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