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الحكومة الإيرانية تخصص 6 مليارات دولار لمكافحة التصحر

الحكومة الإيرانية تخصص 6 مليارات دولار لمكافحة التصحر
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مؤسسة الغابات والمراعي وترشيد المياه في ايران 'خليل اقائي'، إن المؤسسة الوطنية خصصت 6 مليارات دولار في اطار ميزانية العام الايراني القادم، (يبدا في 21 اذار الجاري) لتنفيذ مشاريع الحفاظ عن مصادر المياه ومكافحة التصحر.

العالم - إيران

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، لفت آقائي الى البرامج المعدة في سياق مكافة التصحر لدى مؤسسة المراعي الايرانية، موضحا ان عمليات مكافحة التصحر شملت في الماضي 5 الاف هكتار من اراضي البلاد التي تدخل ضمن منطقة انتشار الاتربة والغبار فقط، لكن اليوم اتسعت هذه المساحة الى 30 ألف هكتار لمناطق الازمة والتي انجزت فيها عمليات الرّش بالمشتقات النفطية.

واشار المسؤول في مؤسسة البيئة الايرانية، الى قرار وقف اي نوع من عمليات استثمار الغابات، الصادر عن مؤسسة الغابات والمراعي وترشيد المياه في انحاء البلاد.
 

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