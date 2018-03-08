الطائرات المسيرة الإيرانية أنجزت عمليات معقدة جدا مؤخرا

العالم - إيران

وأضاف العميد سلامي اليوم الأربعاء خلال مهرجان فجر الأول للأبحاث لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية في كلمته أمام حشد من النخب والباحثين الشباب والقادة العسكريين، 'ان الكثير من المنظومات الدفاعية الإيرانية أصبحت اليوم تضاهي المنظومات المتطورة في العالم وحتى في بعض الجوانب قد تفوقت عليها'.

واوضح انه، على سبيل المثال في مجال الدفاع الجوي لم نكن نحوز على أية منظومة محلية الصنع قبل حوالي عشرة سنوات لكن منظوماتنا الدفاعية في هذا المجال أصبحت اليوم تحاكي المنظومات المتطورة عالميا.

وتابع العميد سلامي، انه خلال الأيام القلائل الماضية، قامت الطائرات بدون طيار الإيرانية بانجاز عمليات أكثر تعقيدا بدقة عالية جدا وذلك في ظروف جوية سيئة، كما حققت إيران الكثير من التطورات في مجال الرادارات والصواريخ والألغام البحرية ومعدات الحرب البرية.

كما أكد سلامي على أن تطوير المنظومات الدفاعية لن يتوقف أبدا وصرح، انه 'لا ينبغي توقف تطوير المنظومات الدفاعية أبدا وكل من يتوقف في هذا الجانب، سيكون الفشل مصيره المحتوم'.

