استقلال الایراني يحتج رسمیا على فريق التحكيم بمباراته امام العين الاماراتي

العالم - إيران

وتسبب القرارت التحكيمية التي شملت ضربتي جزاء مثيرتين للجدل، الى تعادل الفريقين 2-2، حيث اخفق العين بتسجيل الاولى فيما ادرك التعادل بالضربة الثانية، قبل دقيقة واحدة من انتهاء الوقت الاصلي.

كما بعث نادي استقلال طهران، رسالة لامين عام الاتحاد الاسيوي لكرة القدم "داتو جون"، طالب فيها تقديم لجنة الحكام التابعة للاتحاد، اعتذارا للنادي ولجماهيره.

واعرب النادي في الرسالة عن احتجاجه الشديد وأسفه للقرارت التحكيمية للماليزي محمد اميرول الذي أدار مباراته امام العين الاماراتي مساء أمس، مؤكدا أن القرارت لم تكن قانونية وأثرت بشكل مباشرة على نتيجة المباراة.

واشار استقلال الى أن ضربتي الجزاء لم تكونا صحيحتين، فضلا عن عدم احتساب الحكم ضربة جزاء صريحة لصالح مهاجم استقلال.

وبيّن في رسالته، أنه وعلى الرغم من التيقن بعدم امكانية تغيير نتيجة المباراة ، فالنادي يطالب لجنة الحكام بالاعتذار ازاء قرارات الحكم الماليزي.

