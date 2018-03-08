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العبادي: مجالات الاتفاق كبيرة ومباحثاتنا مع الجانب الايراني فيها منفعة

العبادي: مجالات الاتفاق كبيرة ومباحثاتنا مع الجانب الايراني فيها منفعة
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال لقائه بالوفد الايراني في بغداد، الاربعاء، ان مجالات الاتفاق كبيرة والاشكالات صغيرة بين البلدين، مشددا على ان المباحثات مع الجانب الايراني "فيها منفعة"، فيما اكد الوفد على ان بلاده ستقف الى جانب العراق في الإعمار والبناء.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان، إن "الوفدين العراقي والايراني عقدا مباحثات رسمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والنائب الاول للرئيس الايراني اسحق جهانغيري".

ونقل المكتب عن العبادي قوله، إن "لدينا علاقات تأريخية متينة بين البلدين والشعبين ونسعى لتمتينها في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتجارية والمجالات الاخرى، اضافة الى العمل على ازالة جميع المخلفات السابقة".

واضاف العبادي، ان "مجالات الاتفاق كبيرة والاشكالات صغيرة ومباحثاتنا مع الجانب الايراني فيها منفعة للشعبين والبلدين".

من جهته، بارك جهانغيري "الانتصارات التي تحققت على عصابات داعش الارهابية"، مشيداً بـ"الانجازات الكبيرة التي تحققت في عهد العبادي بتوحيد البلد والدور الكبير للعراق في المنطقة".

وقال جهانغيري، إن "العراق بلد مهم وكبير وعلاقتنا به وطيدة وهناك مشتركات عديدة وهي على افضل حالاتها ومستوياتها"، مؤكدا ان "ايران ستقف الى جانب العراق في الإعمار والبناء".

ووصل اسحاق جيهانغيري النائب الأول للرئيس الايراني حسن روحاني، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

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