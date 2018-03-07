البث المباشر
مراسل العالم : مصدر في قيادة شرطة دمشق: إصابات بين المدنيين جراء سقوط 3 قذائف صاروخية على حديقة القشلة في منطقة باب توما بدمشق القديمة
مراسل العالم : سقوط عدة قذائف صاروخية على حي القصاع ومحيط ساحة العباسيين بمدينة دمشق ومدينة جرمانا في ريف دمشق، مصدرها المجموعات المسلحة
مكتب رئيسة وزراءبريطانيا:ماي تتفق مع ولي عهد السعودية على أن الحل السياسي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع والمعاناة باليمن
مراسل العالم :الجيش السوري يتابع عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق ويصل الى منتصف بلدة بيت سوى بعد مواجهات مع المجموعات الارهابية المنتشرة في المنطقة، وسط حالة من التخبط في صفوف المسلحين وفرارهم من البلدة امام تقدم قوات الجيش.
مجلس الأمن الدولي يعبر عن القلق بشأن الوضع الإنساني في سوريا ويدعو لتطبيق قراره بوقف إطلاق النار
"المرصد السوري" المعارض يؤكد أن الجيش السوري استعاد السيطرة على أكثر من نصف مساحة الغوطة الشرقية
مراسلة العالم: تظاهرة احتجاجية امام مقر رئاسة الحكومة البريطانية ضد زيارة ولي العهد السعودي
مراسلة العالم: المتظاهرون يرددون هتافات تندد بزيارة بن سلمان الى بريطانيا
مراسلة العالم: بدء تظاهرة احتجاجية امام مقر رئاسة الحكومة البريطانية ضد زيارة ولي العهد السعودي
مراسلة العالم: الجيش السوري يسيطر بالكامل على بيت سوى في غوطة دمشق الشرقية

بالفيديو... البريطانيون يعلنونها حربا ضد بن سلمان في قلب لندن!

الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

وسط مظاهرات ساخرة احتجاجاً على دور بلده في الحرب على اليمن استهل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان جولته إلى دول الغرب من بريطانيا.

العالم - مراسلون 

ومن المقرر أن تنظم حملات حقوقية وناشطون ضد تجارة الأسلحة في لندن مظاهرة أخرى أمام مقر الحكومة البريطانية الأربعاء للاحتجاج على استقبال ابن سلمان. 

فيما دعا زعيم المعارضة البريطانية جيرمي كوربين رئيسة الوزراء انتهاز الزيارة لإعلان أن لندن لن تزود السعودية بالسلاح بعد الآن مادام القصف المدمر بقيادة السعودية لليمن مستمرا.

وأفادت مراسلة قناة العالم في لندن أن المتظاهرين رددوا شعارات تنادي " ارفعوا اديكم عن اليمن ، اوقفوا  بيع السلاح للسعودية ، اقفوا الحرب في اليمن ، انقذوا اطفال اليمن ، بن سلمان غير مرحب به في بريطانيا".

هذا واعتقلت الشرطة البريطانية متظاهرا بعد القائه البيض علي سيارة ولي العهد السعودي اثناء خروجه من مقر رئاسة الحكومة البريطانية 

وبدات المظاهرات بمشاركة واسعة من اعضاء البرلمان البريطاني والمحتجيين ونشطاء حقوقيين بريطانيين و جاليات عربية ويمنيين .

تفاصيل أكثر في الفيديو المرفق...

 

روابط ذات صلة

هجوم مصري كاسح يزلزل عرش محمد بن سلمان !

شاهد.. هذا ما تجنبه البابا تواضروس خلال استقباله بن سلمان!

إعلامية جزائرية تدعو بن سلمان إلى عدم استغباء العقول!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

روسيا تجدد دعوتها للمجموعات المسلحة بالغوطة للقیام بهذا الامر!

نتائج جولة المباحثات الرسميةبين العبادي ونائب الرئيس الايراني

قواعد المرور لاتراعى في هذا الطريق الخطير!

بالفيديو.. حريق في أحد مستودعات الجيش الإيراني جنوب غربي إيران

زاخاروفا تدلي بتصريحات هامة عن العملية في الغوطة الشرقية!

كثافة الثلوج تتسبب بإلغاء مئات الرحلات في نيويورك

بالصورة... قرار مثير للجدل حول الخدمة العسكرية في سوريا !

استشهاد مصور قناة العالم "يزن كحيل" في ريف حلب الجنوبي

الناتو يجري مناورات عسكرية ضخمة قرب الحدود الروسية

الداخلية العراقية ترفض قرار مصادرة أملاك قائد شرطة سابق

هذه بعض الحقائق الرائعة حول دموع البشر

مقتل 19 مدنيا في غارات تركية على عفرين

مفوضية اللاجئين تعلن إجلاء مئات اللاجئين من ليبيا

فيديو؛ نشطاء يهاجمون محاضرين "إسرائيليين" في جامعة كامبريدج

مقتل 300 فرنسي في العراق وسوريا منذ 2014

جهانغيري: نعمل على تعزيز التعاون الإقتصادي مع العراق

بوتين يكشف عن نشاطه أيام عمله في الاستخبارات

مشاهد صادمة.. "وحش الشرق" يسبب مجزرة على الشواطئ البريطانية

الناخبون في سيراليون يصوتون لاختيار رئيس جديد للبلاد

تفاصيل مهمة دبلوماسي بريطاني كبير: إظهار السعودية وكأنها سويسرا !

الأکثر مشاهدة