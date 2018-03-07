بالفيديو... البريطانيون يعلنونها حربا ضد بن سلمان في قلب لندن!

العالم - مراسلون

ومن المقرر أن تنظم حملات حقوقية وناشطون ضد تجارة الأسلحة في لندن مظاهرة أخرى أمام مقر الحكومة البريطانية الأربعاء للاحتجاج على استقبال ابن سلمان.

فيما دعا زعيم المعارضة البريطانية جيرمي كوربين رئيسة الوزراء انتهاز الزيارة لإعلان أن لندن لن تزود السعودية بالسلاح بعد الآن مادام القصف المدمر بقيادة السعودية لليمن مستمرا.

وأفادت مراسلة قناة العالم في لندن أن المتظاهرين رددوا شعارات تنادي " ارفعوا اديكم عن اليمن ، اوقفوا بيع السلاح للسعودية ، اقفوا الحرب في اليمن ، انقذوا اطفال اليمن ، بن سلمان غير مرحب به في بريطانيا".

هذا واعتقلت الشرطة البريطانية متظاهرا بعد القائه البيض علي سيارة ولي العهد السعودي اثناء خروجه من مقر رئاسة الحكومة البريطانية

وبدات المظاهرات بمشاركة واسعة من اعضاء البرلمان البريطاني والمحتجيين ونشطاء حقوقيين بريطانيين و جاليات عربية ويمنيين .

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