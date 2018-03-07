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مشاهد صادمة.. "وحش الشرق" يسبب مجزرة على الشواطئ البريطانية

الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

تعرضت أوروبا لهجوم، في آذار/ مارس الجاري، من قبل "وحش الشرق" إعصار قوي جاء من سيبيريا جلب الصقيع غير المعتاد للعديد من البلدان. بعض الأوروبيين فرحوا بقدوم الثلج، حيث قاموا بالخروج إلى الشوارع وبعمل "رجل الثلج" ونشروا صورهم على موقع "إنستغرام".

العالم - اوروبا

ولكن الانخفاض الحاد في درجة الحرارة أدى إلى "نفوق الآلاف من نجوم البحر" على شواطئ بريطانيا.

وبسبب الإعصار وانخفاض درجات الحرارة، ظهرت عشرات الآلاف من نجوم البحر الميتة والعديد من الحيوانات البحرية الأخرى على الشواطئ البريطانية جنوب شرق البلاد. وقال السكان المحليون لشبكة "سي إن إن" إنهم لم يشاهدوا شيئا من هذا القبيل مسبقا، مؤكدين أنه  من الصعب نقل حجم الكارثة بالصور فقط.

وقالت المصورة، لارا ميكليم، إن "هذا المشهد صادم ومحزن، حيث كانت أغلب نجوم البحر ميتة، ولكننا عثرنا على بعض السرطانات الحية، وحاولنا إنقاذها".

وذكرت جمعية الحفاظ على البيئة البحرية أن المئات من جراد البحر والمحار والعديد من الكائنات البحرية الأخرى ألقتها الأمواج على شواطئ مقاطعة يوركشاير البريطانية. وأشار موظفو المنظمة إلى أن العديد من الحيوانات البحرية تظهر على الشواطئ بعد الأعاصير والعواصف القوية، ولكن ليس بهذه الأعداد.

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