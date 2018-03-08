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أ ف ب:الصين تدعو الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لبدء حوار "في أسرع وقت"
الشرطة النمساوية تعلن اصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة في هجوم بسكين في العاصمة فيينا وفرار المهاجم
مراسل العالم:مقتل وإصابة عددا من الجنود السعوديين باحراق آليتين كانو على متنها بكمين للقوات اليمنية المشتركة في جيزان
مراسل العالم:6 شهداء بينهم امرأتان و3 أطفال و 4 جرحى إثر غارة لطيران العدوان السعودي على منزل في منطقة شملان بصنعاء
رويترز:جونسون يقول بريطانيا ستسعى لعقد اجتماع بالأمم المتحدة للبحث مع السعودية عن حل سياسي في اليمن
مراسل العالم : مصدر في قيادة شرطة دمشق: إصابات بين المدنيين جراء سقوط 3 قذائف صاروخية على حديقة القشلة في منطقة باب توما بدمشق القديمة
مراسل العالم : سقوط عدة قذائف صاروخية على حي القصاع ومحيط ساحة العباسيين بمدينة دمشق ومدينة جرمانا في ريف دمشق، مصدرها المجموعات المسلحة
مكتب رئيسة وزراءبريطانيا:ماي تتفق مع ولي عهد السعودية على أن الحل السياسي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع والمعاناة باليمن
مراسل العالم :الجيش السوري يتابع عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق ويصل الى منتصف بلدة بيت سوى بعد مواجهات مع المجموعات الارهابية المنتشرة في المنطقة، وسط حالة من التخبط في صفوف المسلحين وفرارهم من البلدة امام تقدم قوات الجيش.
مجلس الأمن الدولي يعبر عن القلق بشأن الوضع الإنساني في سوريا ويدعو لتطبيق قراره بوقف إطلاق النار
بالصور.. قائد الثورة يزور أسرة شهيد أحداث باسداران الأخيرة
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش
قام قائد الثورة الاسلامية مساء الثلاثاء بزيارة تفقدية لأسرة الشهيد محمد حسين حداديان الذي استشهد في احداث الشغب الاخيرة في شارع باسداران بطهران.
تصنيف :
إیران
ثقافة
كلمات دليلية :
إيران
أحداث الشغب في ايران
آية الله خامنئي
قائد الثورة الإسلامية في إيران
أحداث الشغب في باسداران
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