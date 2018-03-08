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الكشف عن طريقة توصيل الغاز الإسرائيلي إلى مصر وسيناء

الكشف عن طريقة توصيل الغاز الإسرائيلي إلى مصر وسيناء
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة ‫ديليك الإسرائيلية للنفط والغاز وشريكتها "نوبل" الأمريكية التفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط لاستخدام خط الغاز الممتد بين مصر والكيان الإسرائيلي عبر سيناء.

العالم - فلسطين

ويجري الشريكان في حقلي الغاز "تمار" و"لوثيان" الواقعين قبالة سواحل الاراضي الفلسطينية المحتلة، محادثات لشراء حقوق استخدام خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط لتزويد العملاء في مصر بالغاز.

ولم يذكر الشريكان، "نوبل إنرجي" التي مقرها تكساس و"ديليك" للحفر الإسرائيلية، مزيدا من التفاصيل.

وكانت ديليك ونوبل قد أعلنتا خلال الشهر الماضي توقيع اتفاق لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى شركة قطاع خاص مصرية بقيمة 15 مليار دولار من حقلي تمار ولوثيان بغرض إعادة تصديره إلى دول أخرى، وأوضحا أن مدة الاتفاق 15 عاما.

وشركة غاز شرق المتوسط هي صاحبة خط الأنابيب الواصل بين مصر والكيان الإسرائيلي مرورا بسيناء، الذي يفترض أن يمر من خلاله الغاز الإسرائيلي إلى مصر ضمن الاتفاقية التي أُعلن عنها أخيرا.

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