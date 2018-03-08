جهانغيري: نعمل على تعزيز التعاون الإقتصادي مع العراق

العالم - إيران

وقال جهانغيري خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، "نعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والمصرفي والاستثماري مع العراق".

وأضاف النائب الاول للرئيس الايراني "مستعدون للتعاون مع القطاع الخاص العراقي بمختلف المجالات"، لافتا الى أن "العلاقات الايرانية العراقية استراتيجية ويجب ان تتطور".

وكان النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "اسحاق جهانغيري"، قد وصل بغداد ظهر اليوم الاربعاء، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة ايام.

