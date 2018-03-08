البث المباشر
أ ف ب:الصين تدعو الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لبدء حوار "في أسرع وقت"
الشرطة النمساوية تعلن اصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة في هجوم بسكين في العاصمة فيينا وفرار المهاجم
مراسل العالم:مقتل وإصابة عددا من الجنود السعوديين باحراق آليتين كانو على متنها بكمين للقوات اليمنية المشتركة في جيزان
مراسل العالم:6 شهداء بينهم امرأتان و3 أطفال و 4 جرحى إثر غارة لطيران العدوان السعودي على منزل في منطقة شملان بصنعاء
رويترز:جونسون يقول بريطانيا ستسعى لعقد اجتماع بالأمم المتحدة للبحث مع السعودية عن حل سياسي في اليمن
مراسل العالم : مصدر في قيادة شرطة دمشق: إصابات بين المدنيين جراء سقوط 3 قذائف صاروخية على حديقة القشلة في منطقة باب توما بدمشق القديمة
مراسل العالم : سقوط عدة قذائف صاروخية على حي القصاع ومحيط ساحة العباسيين بمدينة دمشق ومدينة جرمانا في ريف دمشق، مصدرها المجموعات المسلحة
مكتب رئيسة وزراءبريطانيا:ماي تتفق مع ولي عهد السعودية على أن الحل السياسي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع والمعاناة باليمن
مراسل العالم :الجيش السوري يتابع عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق ويصل الى منتصف بلدة بيت سوى بعد مواجهات مع المجموعات الارهابية المنتشرة في المنطقة، وسط حالة من التخبط في صفوف المسلحين وفرارهم من البلدة امام تقدم قوات الجيش.
مجلس الأمن الدولي يعبر عن القلق بشأن الوضع الإنساني في سوريا ويدعو لتطبيق قراره بوقف إطلاق النار

استشهاد مصور قناة العالم "يزن كحيل" في ريف حلب الجنوبي

استشهاد مصور قناة العالم
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

استشهد مصور قناة العالم الزميل "يزن كحيل" نجل مراسلة القناة الزميلة "ضياء قدور" وذلك اثر انفجار لغم كان من مخلفات الارهابيين في ريف حلب الجنوبي .

العالم - خاص بالعالم 

وكان الشهيد "يزن كحيل" يعمل كمصور لقناة العالم في حلب، ويساهم في اعداد تقارير والدته الزميلة "ضياء قدور" التي عرضت على القناة، بالاضافة الى كونه مصور حربي لدى القوات الرديفة للجيش السوري، وساهم في تصوير العديد من المعارك، كان ابرزها عمليات الجيش السوري في ريف حلب الشرقي ضد جماعة "داعش "الارهابية ،ومعارك الجيش السوري في منطقة خناصر بريف حلب الجنوبي الشرقي، وتغطية وصول اهالي كفريا والفوعة الى حلب، ويبلغ الزميل الشهيد" يزن كحيل " من العمر 20 سنة، وهو حاصل على شهادة الثانوية العامة.

الشهيد هو النجل الاكبر لمراسلة قناة العالم ضياء قدور التي شاركت بتغطية احداث حلب منذ سنوات، وكان لها الدور البارز في نقل معاناة المدنيين داخل المدينة، واعدت العديد من التقارير الميدانية والانسانية التي استطاعت من خلالها كشف جرائم جماعة "داعش" الارهابية وجبهة النصرة الى الرأي العام الاقليمي والعالمي.

لم يكن الشهيد يزن يعلم أنه على موعد مع قدره هناك، حيث وافاه الأجل المحتوم أثناء قيامه بمهام عمله. 

وتنعى قناة العالم الاخبارية استشهاد الزميل "يزن كحيل" مصور القناة ونجل المراسلة ضياء قدور اثر انفجار لغم من مخلفات المسلحين في ريف حلب الجنوبي في سوريا وتتقدم بأحر التعازي والمواساة لذويه سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

 

روابط ذات صلة

الغوطة بين التحرير والتمثيل

خريطة توضح ماذا جرى في الغوطة الشرقية حتى الان

شاهد اهالي الغوطة يتحدون الارهابيين بهذا الفيديو !

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

برلمان فلوريدا يقر قانونا يجيز للمدرسين حمل سلاح ناري

مصر تستنكر بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان

ضبط أسلحة وذخائر لعصابة "هيلز أنجلز" في بلجيكا

امرأة ثالثة تتهم الباحث طارق رمضان باغتصابها

ناسا.. مركبة جونو الفضائية تسبر أغوار المشترى

إطلاق رحلات الطيران الهندي الى تل أبيب عبر أجواء السعودية

القمة العربية المقبلة تعقد في الرياض

الغاء اكثر من الفي رحلة بسبب عاصفة ثلجية في أميركا

الكشف عن طريقة توصيل الغاز الإسرائيلي إلى مصر وسيناء

روسيا تجدد دعوتها للمجموعات المسلحة بالغوطة للقیام بهذا الامر!

نتائج جولة المباحثات الرسميةبين العبادي ونائب الرئيس الايراني

قواعد المرور لاتراعى في هذا الطريق الخطير!

بالفيديو.. حريق في أحد مستودعات الجيش الإيراني جنوب غربي إيران

زاخاروفا تدلي بتصريحات هامة عن العملية في الغوطة الشرقية!

كثافة الثلوج تتسبب بإلغاء مئات الرحلات في نيويورك

بالصورة... قرار مثير للجدل حول الخدمة العسكرية في سوريا !

استشهاد مصور قناة العالم "يزن كحيل" في ريف حلب الجنوبي

الناتو يجري مناورات عسكرية ضخمة قرب الحدود الروسية

الداخلية العراقية ترفض قرار مصادرة أملاك قائد شرطة سابق

هذه بعض الحقائق الرائعة حول دموع البشر

الأکثر مشاهدة