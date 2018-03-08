استشهاد مصور قناة العالم "يزن كحيل" في ريف حلب الجنوبي

العالم - خاص بالعالم

وكان الشهيد "يزن كحيل" يعمل كمصور لقناة العالم في حلب، ويساهم في اعداد تقارير والدته الزميلة "ضياء قدور" التي عرضت على القناة، بالاضافة الى كونه مصور حربي لدى القوات الرديفة للجيش السوري، وساهم في تصوير العديد من المعارك، كان ابرزها عمليات الجيش السوري في ريف حلب الشرقي ضد جماعة "داعش "الارهابية ،ومعارك الجيش السوري في منطقة خناصر بريف حلب الجنوبي الشرقي، وتغطية وصول اهالي كفريا والفوعة الى حلب، ويبلغ الزميل الشهيد" يزن كحيل " من العمر 20 سنة، وهو حاصل على شهادة الثانوية العامة.

الشهيد هو النجل الاكبر لمراسلة قناة العالم ضياء قدور التي شاركت بتغطية احداث حلب منذ سنوات، وكان لها الدور البارز في نقل معاناة المدنيين داخل المدينة، واعدت العديد من التقارير الميدانية والانسانية التي استطاعت من خلالها كشف جرائم جماعة "داعش" الارهابية وجبهة النصرة الى الرأي العام الاقليمي والعالمي.

لم يكن الشهيد يزن يعلم أنه على موعد مع قدره هناك، حيث وافاه الأجل المحتوم أثناء قيامه بمهام عمله.

وتنعى قناة العالم الاخبارية استشهاد الزميل "يزن كحيل" مصور القناة ونجل المراسلة ضياء قدور اثر انفجار لغم من مخلفات المسلحين في ريف حلب الجنوبي في سوريا وتتقدم بأحر التعازي والمواساة لذويه سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .