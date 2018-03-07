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روسيا تجدد دعوتها للمجموعات المسلحة بالغوطة للقیام بهذا الامر!

روسيا تجدد دعوتها للمجموعات المسلحة بالغوطة للقیام بهذا الامر!
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

العالم - روسيا

جددت وزارة الدفاع الروسية، دعوتها للمجموعات المسلحة، بالخروج الآمن مع عائلاتهم من الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

وقال رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو، إن "الممر الإنساني مفتوح ليس فقط للمدنيين، وإنما أيضا للمسلحين مع أسرهم.. ويضمن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة أمنهم، والمركز مستعد لتوفير الكمية اللازمة من وسائل النقل وتأمين الحماية على طول مسار الحركة حتى نقطة الوصول".

وبشأن المدنيين في الغوطة الشرقية، أكد اللواء، أن "الهدنة الإنسانية التاسعة دخلت حيز التنفيذ من الساعة 9 صباحا وحتى الثانية عصرا، لكن سكان المنطقة الذين يرغبون في المغادرة لم يتمكنوا مجددا من الاستفادة من الممر الإنساني، إذ أن الجماعات المسلحة تعرقل خروجهم".

وفي نفس السياق، ذكر يفتوشينكو، أن عدد الهجمات على الممر الإنساني في الغوطة الشرقية، آخذ في الانخفاض، قائلا إن "الوضع في الغوطة الشرقية ما يزال متوترا ، وقد تم تسجيل ستة انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار على مدى اليوم الماضي.. وقد بدأ عدد الهجمات على الممر الإنساني في الانخفاض.. وتوقف نيران القناصة، وتم اليوم إطلاق النار من الأسلحة الخفيفة مرتين فقط.. دون سقوط ضحايا".

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