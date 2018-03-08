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ضبط أسلحة وذخائر لعصابة "هيلز أنجلز" في بلجيكا

ضبط أسلحة وذخائر لعصابة
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ١١:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات البلجيكية الاربعاء انها ضبطت خلال عملية أمنية واسعة النطاق نفذّتها الثلاثاء في شمال البلاد ضد عصابة "هيلز أنجلز" للدراجين قاذفة صواريخ وحوالى 50 قطعة سلاح اخرى اضافة الى ملصقات ومواد تمجّد الرايخ الثالث، مشيرة الى انها اعتقلت 12 شخصا لحيازتهم هذه الممنوعات.

العالم - أوروبا

ومساء الاربعاء قالت النيابة العامة الفدرالية في بيان انه تم ايداع خمسة من بين الموقوفين الـ12 السجن الاحتياطي، في حين اطلق سراح ثلاثة آخرين بينما لا يزال الاربعة الباقون بانتظار قرار قاضي التحقيق بشأن ما اذا كان سيخلى سبيلهم ام لا.

ولم تنشر السلطات اسماء اي من الذين اوقفوا خلال هذه العملية الامنية الواسعة النطاق التي جرت مساء الثلاثاء في 18 مكانا مختلفا في ليمبورغ ونفذتها الشرطة الفدرالية بأمر من قاضي تحقيق في هذه المقاطعة الناطقة بالهولندية والحدودية مع هولندا.

وصباح الاربعاء عقد المسؤول في شرطة غينك (شمال) رودي شيلينغن مؤتمرا صحافي اوضح خلاله ان المداهمات جرت في غالبيتها في مقاطعة ليمبورغ واستهدفت اماكن تجمع يستخدمها افراد عصابة هيلز انجلز (ملائكة الجحيم) او "النوادي التي تدعمهم".

وبحسب وكالة الانباء البلجيكية "بلجا" فإن المضبوطات شملت قاذفة صواريخ واكثر من 50 قطعة سلاح (اسلحة نارية واسلحة بيضاء) اضافة الى مقابض معدنية تستخدم في العراك بالايدي، ورذاذ الفلفل وحوالى 800 خرطوشة وكميات من حشيشة الكيف واموال نقدية بقيمة 10 الاف يورو، فضلا عن سترات مضادة للرصاص.

وافراد عصابة هيلز انجلز متهمون بإشاعة الفوضى والعنف في العديد من الدول الاوروبية وبالتورط في الجريمة المنظمة.
 

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