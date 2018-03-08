ايران مستعدة للمساعدة في عملية إقرار السلام بافغانستان

العالم - ايران

ولدى استقباله مساعد وزير الدفاع الافغاني والوفد المرافق له، يوم الاربعاء، أعرب عباس عراقجي عن تقديره لتوجيهات الرئيس الافغاني لفتح مرحلة جديدة من التعاون الدفاعي بين افغانستان ايران، ورأى ان سلام البلدين واستقرارهما وامنهما مرتبط ببعضه ولا يمكن فصله عن بعض، نظرا لوجود مختلف المشتركات والاواصر العميقة والأخوية بين الشعبين.

وصرح عراقجي أنه من وجهة نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية فإن العلاقات مع افغانستان لا تتأثر بعلاقات كل من البلدين مع الدول الاخرى.

واشار الى وجود تهديدات مشتركة وخاصة الارهاب، وأكد ضرورة التعاون الوثيق بين الجانبين لمواجهة هذه التهديدات، معربا عن امله بأن يشهد التعاون بين البلدين مزيدا من الرقي شيئا فشيئا الى أعلى المستويات.

كما أعلن مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية، استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتقديم العون للحكومة الافغانية للمضي قدما في عملية إقرار السلام في أفغانستان.

وخلال اللقاء، أعلن مساعد وزير الدفاع الافغاني في الشؤون السياسية والاستراتيجية أن الهدف من زيارته الى طهران هو التمهيد لزيارة وزير الدفاع الافغاني الجديد الى ايران خلال الشهر الاول من الربيع، والتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية.

وأبدى أحمد تميم عاصي تقديره للمواقف المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه عملية السلام في أفغانستان، مؤكدا ان الصداقة مع ايران تحظى بقيمة كبرى بالنسبة لنا، وهذه العلاقات لا تتأثر بالعلاقات مع أي دولة أخرى.

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