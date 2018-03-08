البث المباشر
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على كتيبة الدفاع الجوي في بلدة الافتريس بعمق الغوطة الشرقية
مراسل العالم: استشهاد 5 مواطنين إثر غارة لطيران العدوان بالقرب من سوق دهمش في مديرية زبيد بالحديدة
وزارة الدفاع الروسية: مسلحون يقصفون قافلة تقل 300 عائلة خلال توجهها نحو مخرج الغوطة الشرقية الجنوبي
مراسل العالم: قصف عنيف بقذائف الهاون تتعرض له بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي من ناحية بنش المجاورة التي تتمركز فيها "جبهة النصرة"
مراسل العالم: الحكومة السورية بالتعاون مع الفعاليات الشعبية ووجهاء الغوطة الشرقية لدمشق، تهيء ممراً إنسانياً لإخراج المدنيين من الغوطة الشرقية عبر جسرين – المليحة
مراسلة العالم: الجهات الحكومية تفتح ممر انساني آخر لخروج المدنيين من الغوطة عبر جسرين - المليحة
مراسل العالم: مجموعة العمل المعنية بوقف اطلاق النار في سوريا ستجتع اليوم داخل مقر الامم المتحدة لبحث اخر التطورات الميدانية الخاصة بوقف اطلاق النار وتطبيق القرار 2401
مراسل العالم: إصابة مواطنين اثنين أحدهما امرأة نتيجة استهداف الجماعات المسلحة في الغوطة بـ 3 قذائف مدينة جرمانا ومشفى الشرطة في حرستا
مراسل العالم: الجيش السوري يؤمن خروج عدد من العائلات من بلدة جسرين بالغوطة الشرقية
مراسل العالم: اصابة شخص جراء انفجار قذيفة صاروخية في محيط كشكول - جرمانا

ايران مستعدة للمساعدة في عملية إقرار السلام بافغانستان

ايران مستعدة للمساعدة في عملية إقرار السلام بافغانستان
الخميس ٠٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية، ان طهران مستعدة لمساعدة الحكومة الافغانية من اجل المضي قدما في عملية إقرار السلام في أفغانستان، مؤكدا ضرورة التعاون الثنائي الوثيق لمواجهة التهديدات المشتركة بما فيها الارهاب.

العالم - ايران

ولدى استقباله مساعد وزير الدفاع الافغاني والوفد المرافق له، يوم الاربعاء، أعرب عباس عراقجي عن تقديره لتوجيهات الرئيس الافغاني لفتح مرحلة جديدة من التعاون الدفاعي بين افغانستان ايران، ورأى ان سلام البلدين واستقرارهما وامنهما مرتبط ببعضه ولا يمكن فصله عن بعض، نظرا لوجود مختلف المشتركات والاواصر العميقة والأخوية بين الشعبين.

وصرح عراقجي أنه من وجهة نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية فإن العلاقات مع افغانستان لا تتأثر بعلاقات كل من البلدين مع الدول الاخرى.

واشار الى وجود تهديدات مشتركة وخاصة الارهاب، وأكد ضرورة التعاون الوثيق بين الجانبين لمواجهة هذه التهديدات، معربا عن امله بأن يشهد التعاون بين البلدين مزيدا من الرقي شيئا فشيئا الى أعلى المستويات.

كما أعلن مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية، استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتقديم العون للحكومة الافغانية للمضي قدما في عملية إقرار السلام في أفغانستان.

وخلال اللقاء، أعلن مساعد وزير الدفاع الافغاني في الشؤون السياسية والاستراتيجية أن الهدف من زيارته الى طهران هو التمهيد لزيارة وزير الدفاع الافغاني الجديد الى ايران خلال الشهر الاول من الربيع، والتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية.

وأبدى أحمد تميم عاصي تقديره للمواقف المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه عملية السلام في أفغانستان، مؤكدا ان الصداقة مع ايران تحظى بقيمة كبرى بالنسبة لنا، وهذه العلاقات لا تتأثر بالعلاقات مع أي دولة أخرى.

109-2

روابط ذات صلة

مساعد وزير الدفاع الافغاني يصل الى طهران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بالفيديو والصور..إرهابيون يستهدفون سكان الفوعة وكفريا بالقذائف

حدث نادر في الاردن بيوم المرأة العالمي!!

تعرف على 10 نساء غيّرن المشهد الذكوري في السياسة!

واشنطن بوست: لماذا ضمّ بن سلمان تركيا إلى "مثلث الشر"؟

ايران ترد رسميا على مواقف مسؤولي بريطانيا والسعودية ضد ايران

في مراسم غرس شجرة السلام والصداقة ظريف: لا توجد دولة قادرة لوحدها على حل مشاكل البيئة

الجامعة العربية تطالب غواتيمالا بعدم اتباع خطى ترامب حول القدس

"المرصد السوري": القوات التركية تسيطر على جنديرس الاستراتيجية

تيلرسون يعتبر التفاوض مع بيونغ يانغ امرا بعيدا

شركة ايرانية تبرم عقد تعاون مع "ايرليكيد" الفرنسية للغازات الصناعية

بعد تهديدات الإتحاد الأوروبي؛ ترامب يعد بمرونة مع "الاصدقاء الحقيقيين" لواشنطن

قطر: هذا هو شرطنا الاول لحل الأزمة الخليجية ودونه لن نقبل..!

تحذير/خلال أيام..المحطة الفضائية الصينية ستصطدم بكوكب الأرض والنتيجة...؟!

شاهد، الة القتل السعودية تواصل مجازرها بحق اليمنيين

اللواء باقري: الاستكبار غير قادر على الوقوف امام شعبنا

صورة من رضيعة حاولت عصابة بيعها في بغداد

أيهما أخطر على سوريا.. المشروع الكردي أم المشروع التركي ؟

مساعد وزير الدفاع الأفغاني يعتبر امن ايران من امن بلاده

الاتحاد الأوروبي بكشف عن خطط جديدة للحد من الهجرة

تركيا: سنجري عمليات عسكرية ضد الأكراد شمالي العراق

الأکثر مشاهدة