عبداللهيان يتحدث عن اسباب تعقيد ازمات المنطقة الراهنة

العالم - ايران

واشار حسين امير عبداللهيان خلال استقباله مجموعة من طلاب جامعة لايدن الهولندية الذين يزورون طهران بدعوة من كلية العلاقات الدولية بوزارة الخارجية، الى مكانة مجلس الشورى الاسلامي في الجمهورية الاسلامية الايرانية، وقال: بعد انتصار الثورة الاسلامية، تم تحويل البرلمان في ايران الى مؤسسة حقيقية وناشطة تتمتع بصلاحيات واسعة في مجال الاشراف وسن القوانين.

واعتبر امير عبداللهيان ان التعقيدات الراهنة في ازمات المنطقة وخاصة في غرب آسيا ناجمة عن التغييرات وتنوع الاطراف الفاعلة، وافرازا لمرحلة ما قبل الحرب الباردة.

واوضح المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية، انه نظرا الى الموقع الجيوسياسي والجيوستراتيجي الذي تتمتع بها الجمهورية الاسلامية الايرانية في المنطقة، ووجود الامن المستديم في البلاد، فان ضمان الامن القومي الايراني وتعزيز الامن الاقليمي يعتبر من اهم اهداف الجمهورية الاسلامية الايرانية، وان جميع الاجراءات والنشاطات السياسية والامنية التي اتخذتها ايران تندرج في هذا الاطار.

واشار امير عبداللهيان في الختام الى الدور السلبي لاميركا وعدد من دول المنطقة في دعم الجماعات الارهابية لتحقيق اطماعها الخاصة.

من جانبهم طرح طلاب جامعة لايدن الهولندية في هذا اللقاء اسئلة فيما يتعلق بالقضايا الاقليمية والدولية.

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