مقتل طالب وإصابة آخرين جراء إطلاق نار في مدرسة بولاية ألاباما

العالم - الأمريكيتان

وقالت شرطة برمنغهام بولاية ألاباما، نتيجة حادث إطلاق النار في مدرسة هوفمان الثانوية، أصيب ثلاثة أشخاص.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، توفي أحدهم متأثراً بجراحه وهو في طريقه إلى المستشفى.

يذكر أن إطلاق النار بالمدارس الأمريكية ليس بالحدث النادر.

ويسعى الرئيس ترامب، الذي حظي بتأييد الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة خلال حملته للانتخابات الرئاسية عام 2016، إلى بحث فرض قيود إضافية على حيازة الأسلحة بعد مقتل 17 شخصا في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا.

ويمثل تشديد قوانين حيازة الأسلحة تغيرا في نهج ترامب الذي دعا خلال حملته لدعم تلك الحقوق.

ورغم اعتراض اتحاد الأسلحة على الحظر التام لتلك الأداة التي تجعل السلاح الناري سريع الطلقات، إلا أنه قال إنه سيفكر في فرض القيود عليها.

وبعد حادث فلوريدا الذي وقع يوم 14 فبراير/ شباط الماضي، احتشد الطلبة في أنحاء البلاد مطالبين بتشديد القوانين الخاصة بحيازة الأسلحة.

216