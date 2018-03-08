سجال بين كوربين وماي بسبب انتهاكات السعودية

العالم - السعودية

وقال كوربين، خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني، إنه "لا يمكن أن يكون الأمر صحيحا أن تكون حكومتها (تيريزا ماي) متواطئة فيما تصفه الأمم المتحدة بالدليل على جرائم حرب في اليمن".

وتساءل: "هل ستستخدم رئيسة الوزراء اجتماعها اليوم مع ولي العهد السعودي لوقف تزويد السعودية بالسلاح، والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في اليمن"؟.

بدورها، ردت ماي على سؤال كوربين بالإشارة إلى زيادة المملكة المساعدات لليمن، وأكدت على أهمية العلاقات بين بريطانيا والسعودية.

واعتبرت أن تدخلها في اليمن جاء بناء على طلب "الحكومة الشرعية" هناك، والأمر مدعوم أيضا من مجلس الأمن، ولذلك بريطانيا تدعم الرياض.

وأشارت ماي إلى ضرورة أن تسمح جميع الأطراف بإدخال المساعدات إلى المناطق المنكوبة في اليمن، دون أن تحمل أي الطرف المسؤولية عما يجري.

وأشار كوربين إلى انتهاكات حقوق الإنسان المتورطة فيها السعودية باليمن، لافتا إلى حالات اعتقال المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان وحالات التعذيب، التي أكد أن جميعها موثقة عبر تقارير منظمة العفو الدولية.

بدورها، قالت ماي ردا على سؤال جيريمي كوربين: "الصلة التي تربطنا بالسعودية تاريخية. إنها مهمة، وأنقذت أرواح مئات الأشخاص على الأرجح في هذه الدولة".

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